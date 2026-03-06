¿Qué ejército es más fuerte, Irán o Estados Unidos? Tropas, armas y poder militar

La creciente tensión internacional entre Estados Unidos e Irán ha reavivado el debate sobre la capacidad militar de ambos países. Aunque las dos naciones cuentan con fuerzas armadas importantes en sus respectivas regiones, la diferencia en recursos, tecnología y proyección militar es muy significativa.

¿Qué ejército es más fuerte de los dos?

Estados Unidos es considerado como una de las potencias militares más fuertes del mundo, capaz de proyectar su fuerza en prácticamente cualquier región. Su ventaja radica no sólo en el tamaño de sus fuerzas, sino también en su tecnología avanzada, superioridad aérea y naval, presupuesto colosal y red global de bases militares.

Irán, en cambio, posee un ejército fuerte en el contexto regional de Oriente Medio, especialmente en defensa del territorio propio y en operaciones asimétricas. Su estrategia se centra en misiles de medio y largo alcance, drones y grupos aliados en la región, más que en la proyección global de poder. En un conflicto directo, Estados Unidos tendría una ventaja significativa, aunque Irán podría generar resistencia a través de su conocimiento del terreno, sistemas de defensa costera y aliados regionales.

¿Cuántos soldados y armas tiene cada país?

Estados Unidos: aproximadamente 1,3 millones de militares activos y 800.000 reservistas, distribuidos entre el ejército, la marina, la fuerza aérea, los marines y la fuerza espacial. Posee miles de tanques, helicópteros de ataque, cazas avanzados, portaaviones nucleares, submarinos y artillería de última generación.

Irán: alrededor de 610.000 militares activos y varios cientos de miles de reservistas, incluyendo la élite de la Guardia Revolucionaria Islámica. Su armamento incluye tanques, artillería, aviones de combate (en su mayoría antiguos), misiles balísticos y drones, así como un amplio arsenal de lanchas rápidas y sistemas de defensa costera

¿Quién tiene más tecnología y armamento?

Estados Unidos domina la guerra moderna gracias a su superioridad tecnológica: cazas de quinta generación como el F-35 y F-22, portaaviones nucleares, submarinos nucleares, satélites de inteligencia y sistemas de misiles guiados de precisión. Sus capacidades de vigilancia y ataque remoto le permiten operar globalmente con gran eficacia.

Irán, en contraste, ha invertido en misiles balísticos, drones y guerra asimétrica. Su estrategia tecnológica se centra en la defensa regional, como negar el acceso al Golfo Pérsico y proteger su territorio. Aunque ha desarrollado programas propios de drones y misiles, sigue estando muy por detrás de Estados Unidos en cuanto a sofisticación y alcance global.

¿Cuál es el presupuesto militar de ambos?

Estados Unidos: gasta alrededor de 880.000 millones de dólares al año, el mayor presupuesto militar del mundo. Esto le permite mantener tecnología avanzada, bases internacionales, fuerzas desplegables y programas de innovación tecnológica.

Irán: su presupuesto militar es aproximadamente de 20.000 a 25.000 millones de dólares al año, mucho menor, limitado por sanciones económicas y recursos internos. Por ello, su estrategia combina sistemas más baratos y efectivos para su defensa regional, incluyendo misiles y fuerzas irregulares.

¿Quién tiene más capacidad nuclear?

Estados Unidos posee miles de ojivas nucleares y la capacidad de lanzarlas desde tierra, mar y aire, siendo una de las principales potencias nucleares del mundo. Esto le otorga un poder de disuasión global.

Irán, por su parte, no posee armas nucleares oficialmente, aunque su programa nuclear ha generado preocupación internacional durante años. Su capacidad nuclear actual es limitada al uso civil y a la investigación, por lo que no representa un factor de disuasión comparable con Estados Unidos.

¿Qué ejército tiene más aliados?

Estados Unidos cuenta con una extensa red de más de 700 bases militares en todo el mundo y alianzas estratégicas con la OTAN y otros países. Esto le permite desplegar tropas y proyectar fuerza en cualquier continente en cuestión de días.

Irán se apoya principalmente en alianzas regionales y en grupos aliados en países vecinos como Líbano (Hezbolá), Irak y Siria. Su influencia internacional es significativa en Oriente Medio, pero su capacidad para intervenir lejos de su territorio es limitada. La estrategia iraní es defensiva y regional, mientras que Estados Unidos tiene capacidad ofensiva global.