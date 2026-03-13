EEUU pone precio a la cabeza de Motjaba Jamenei: 10 millones de dólares para quien diga cómo cazarlo

EEUU ha puesto precio este viernes a la cabeza de los ayatolás iraníes: 10 millones por pistas sobre el nuevo líder supremo Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamenei, eliminado por Washington e Israel, y Alí Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Mojtaba Jamenei fue elegido el pasado domingo 8 de marzo líder supremo después de que Estados Unidos e Israel elimanaran a su padre el pasado 28 de febrero, el primer día de la operación conjunta contra la tirnaí de los ayatolás.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado así una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita identificar o localizar a altos dirigentes del régimen iraní, incluidos Mojtaba Khamenei —nuevo líder supremo— y Ali Larijani, jefe de seguridad, según su programa Rewards for Justice.

La lista también incluye otros altos funcionarios del régimen, entre ellos ministros clave, en una acción que forma parte de los esfuerzos estadounidenses por presionar y recopilar inteligencia sobre figuras que consideran responsables de actividades malignas o vinculadas a la escalada de tensiones en Oriente Medio.

Esta medida se produce en medio de una grave escalada de hostilidades entre Irán, Estados Unidos e Israel, y refleja un enfoque de máxima presión sobre los líderes iraníes en el contexto del conflicto regional.

La administración Trump ha intensificado su presión sobre el régimen iraní con este anuncio contundente: a través del programa Rewards for Justice (RFJ), ofrece hasta 10 millones de dólares por información que permita identificar o localizar a los principales líderes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y sus ramas. Son los sicarios de los ayatolás, responsables de planificar y ejecutar actos de terrorismo a nivel mundial y masacrar a los manifestantes contra los ayatolás.

El IRGC, fundado en 1979, es una de las instituciones más poderosas de Irán. No solo participa en operaciones militares y de seguridad interna, sino que también ejerce un control significativo sobre sectores estratégicos de la economía y mantiene una influencia decisiva en la política interna del país. A lo largo de las últimas décadas, la organización ha creado, apoyado y dirigido otros grupos terroristas, como Hezbolá en Líbano y Hamás en la Franja de Gaza, y ha sido responsable de numerosos ataques contra ciudadanos estadounidenses y objetivos de EEUU en diferentes regiones del mundo.

En abril de 2019, el Departamento de Estado de EEUU incluyó al IRGC, incluyendo la Fuerza Qods, como Organización Terrorista Extranjera, mientras que en 2017 el Departamento del Tesoro lo declaró Terrorista Global Especialmente Designado. Estas medidas significan que todos los bienes del IRGC bajo jurisdicción estadounidense están bloqueados y que cualquier apoyo material a la organización es considerado un crimen grave.

La lista de líderes sobre los que se busca información incluye a figuras clave del régimen iraní, entre ellos: