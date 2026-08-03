El albañil español que triunfa en Noruega: salarios de hasta 6.200 euros, jornadas de 37,5 horas y un problema que preocupa al país

Trabajar en la construcción en Noruega se ha convertido en una opción cada vez más atractiva para muchos españoles. Los elevados salarios, las jornadas laborales más reducidas y la fuerte demanda de profesionales cualificados están impulsando el interés por el mercado laboral noruego. La experiencia de Pablo González, un albañil español afincado en el país escandinavo, ha vuelto a poner el foco sobre unas condiciones laborales muy distintas a las que ofrece España.

Sueldos muy por encima de la media

Según explica Pablo González en un vídeo de YouTube, lleva años trabajando en el sector de la construcción en Noruega y el principal problema del país no es la falta de empleo, sino la escasez de trabajadores cualificados. Esta situación ha obligado a las empresas a contratar profesionales extranjeros para cubrir la creciente demanda derivada de la construcción de viviendas y de nuevas infraestructuras.

En Noruega no existe un salario mínimo nacional como ocurre en otros países, aunque determinados sectores, entre ellos la construcción, cuentan con salarios mínimos fijados mediante convenios colectivos. Un albañil cualificado puede percibir alrededor de 209 coronas noruegas por hora (unos 20 euros), mientras que los trabajadores sin especialización cobran aproximadamente entre 18 y 19 euros por hora. Los puestos de mayor responsabilidad, como jefes de obra o directivos, alcanzan salarios cercanos a los 6.200 euros brutos mensuales.

Jornadas que favorecen la conciliación

Otro de los aspectos que más llama la atención es la organización del trabajo. La jornada habitual suele desarrollarse de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 16:00, con una duración aproximada de 37,5 horas semanales. Además, las horas extraordinarias se remuneran con recargos superiores a la tarifa ordinaria y muchas empresas ofrecen horarios flexibles o sistemas de turnos que permiten acumular días de descanso para facilitar los desplazamientos de quienes viven lejos de la obra.

Este modelo laboral contrasta con la realidad de buena parte del sector de la construcción en España, donde las jornadas pueden ser más extensas y los salarios dependen del convenio aplicable y de la categoría profesional.

Un país que necesita profesionales

Las autoridades y organizaciones empresariales noruegas llevan años alertando de la falta de mano de obra en sectores como la construcción. El crecimiento urbano, la necesidad de nuevas viviendas y la inversión en infraestructuras mantienen una elevada demanda de trabajadores especializados. Por ello, muchos profesionales españoles encuentran en Noruega una oportunidad para mejorar sus condiciones laborales, aunque deben tener en cuenta el elevado coste de vida y una presión fiscal superior a la española.

Más allá de los salarios, la experiencia de Pablo refleja un modelo laboral basado en la conciliación, la estabilidad y la cualificación profesional. Un ejemplo de cómo la escasez de trabajadores puede transformar un sector estratégico y convertirlo en una de las profesiones mejor valoradas del país escandinavo.