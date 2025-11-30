Los expertos, empresarios y directivos de las grandes compañías de nuestro país coinciden mayoritariamente (98%) en señalar a la falta de talento cualificado como una de las causas que más está frenando el crecimiento de la productividad en España, mientras que el 48,8% va más allá sobre esta cuestión y asegura que es el motivo principal.

En cuanto a la causa de la falta de talento cualificado en nuestro país, el 43% de los empresarios españoles considera que se debe a la escasa conexión entre el sistema educativo y las necesidades del mercado, lo que apunta a la necesidad de adaptar con rapidez las universidades y los centros de formación profesional a los cambios sociales y tecnológicos. Mientras que el 21% considera que el problema está en la insuficiente inversión en formación y la escasa preparación de los docentes ante los retos tecnológicos y la demanda de las empresas.

Estas son algunas de las conclusiones del Consenso Económico y Empresarial de PwC, correspondiente al cuarto trimestre de 2025, que elabora la firma desde 1999, a partir de la opinión de un panel de más de 450 expertos, empresarios y directivos. El informe está dedicado, en esta edición, a analizar la falta de talento cualificado como problema estructural de nuestro país.

La Inteligencia Artificial para generar talento

Cuando se pregunta por el impacto de la adopción masiva de la Inteligencia Artificial en la falta de talento cualificado, el 62% tiene una visión positiva: cree que puede generar nuevas oportunidades laborales, pero siempre y cuando el sistema educativo y formativo de nuestro país se adapte con suficiente rapidez.

Otros temas relevantes son la temporalidad y la rotación de nuestro mercado laboral. Respecto al primero, el 58% de los encuestados afirman que la temporalidad, aunque ha descendido en los últimos años, sigue dificultando la formación de los trabajadores. En cuanto al segundo, casi el 80% de los expertos coinciden en que tantos cambios en la situación laboral de los empleados en España perjudica a su formación. Según el Banco de España, más de 3,4 millones de personas de entre 20 y 59 años cambia de situación laboral cada trimestre en nuestro país.

Finalmente, en esta encuesta se aborda si una regularización extraordinaria de inmigrantes podría rejuvenecer la estructura laboral y mejorar la formación media. Y otra vez se vuelve a citar el papel clave de la formación. Casi la mitad de los encuestados indican que sí sería buena, pero sólo si se acompaña de políticas de integración, con formación profesional. Para el 36% la regularización no tendría impacto sin una reforma previa del sistema educativo y laboral, mientras que el 12% dice que no tendría efectos relevantes en la estructura.