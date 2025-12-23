Rosa pone ‘Pasapalabra’ al borde del infarto: ¿Se ha llevado el bote?

Rosa Rodríguez ha protagonizado este martes 23 de diciembre una de las tardes más emocionantes que se recuerdan de Pasapalabra, ya que se ha mostrado hiperconcentrada para conseguir el bote, que ascendía a 2.542.000 euros. Esta cantidad es la más alta puesta en juego nunca en la historia del programa en un bote.

Primera tanda de Rosa, 11 aciertos del tirón, mientras que en su segundo lo hacía con seis, poniéndola con 17 aciertos y mucho tiempo por delante para pensar. En la tercera tanda, con un Manu completamente desconcentrado, la argentina (aunque gallega de adopción) se ponía con 22 aciertos. Desde ese momento ha comenzado a ir con pies de plomo y se ha tomado su tiempo para ir pensando una a una las definiciones que le quedaban, dejando a su rival un tiempo estupendo para ir recuperando terrero después de su enorme arrancada.

Alejo Sauras, invitado de la tarde, recordaba a los espectadores que la cantidad es astronómica, por eso decía que ese bote ascendía a 423 millones de pesetas, un recuerdo para que los más mayores se hagan a la idea del dineral que tenían en juego.

Tras mucho pensar, Rodríguez ha ido acercándose al millonario premio, tanto que se ha quedado con apenas tres segundos de tiempo y una sola palabra por responder. Lo que parecía el Gordo de Navidad se ha quedado en unos segundos de emoción máxima, ya que hasta Roberto Leal se frotaba los ojos de la tarde histórica que podía estar presentando.

Tras mucho demorarlo, llegaba el momento de contestar a la definición de la Y, última letra que tenía que contestar. «Apellido del periodista que fue editor del diario británico The Sun entre 1972 y 1975», le volvía a preguntar el andaluz a toda velocidad para saber si se llevaba los 2.542.000 euros.

Tras mucho meditar, Rosa tenía una respuesta en su mente y la ha lanzado casi de forma ininteligible para los espectadores, pero que desde el plató sí han podido escuchar. Por eso, Roberto ha contenido la respiración antes de gritar que la respuesta era incorrecta.

Bernard Shrimsley era el nombre que el programa buscaba, pero era un dato que ella no conocía, por eso la argentina ha lanzado un apellido británico al azar, aunque no ha podido ser. De esta manera, el sueño de Navidad se ha esfumado, aunque todavía había cosas en juego.

La segunda vez que Rosa se queda tan cerca de ganar el Bote

Hay que remontarse hasta el 16 de septiembre para vivir una noche como la que ha protagonizado Rodríguez. Aunque Manu es más habitual que se quede a las puertas, la argentina es la segunda vez que llega a este punto. La anterior también falló, aunque esta vez se lo ha pensado mucho antes de contestar a la maldita definición de la letra Y.

Pese a los nervios, su rival todavía tenía opciones, ya que contaba con suficiente tiempo y no había cometido errores, por lo que no estaba todo perdido. Pero las prisas le han jugado una mala pasada al estudiante de psicología y ha fallado dos letras. De esa manera era imposible que superase a Rosa, por eso ha perdido este duelo y mañana, miércoles 24 de diciembre, se jugará seguir en el programa en la Silla Azul.