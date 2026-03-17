Por qué Alberto Chicote tiene un nieto si no tiene hijos: la explicación que sorprende a todos

La vida de Alberto Chicote ha despertado curiosidad en más de una ocasión entre quienes siguen su trayectoria. El popular cocinero ha hablado en diversas entrevistas de su entorno familiar con una naturalidad que a menudo sorprende al público. Una de las cuestiones que más llama la atención es que, pese a no haber tenido hijos, asegura con orgullo que tiene un nieto.

La explicación de esta aparente contradicción se encuentra en su relación con Inmaculada Núñez, su pareja desde hace más de dos décadas y con quien finalmente contrajo matrimonio en 2022. La historia de ambos combina vida personal y proyecto profesional, además de una familia que el chef ha hecho suya con el paso de los años.

La razón por la que no tuvo hijos

Chicote ha explicado una cuestión muy personal: por qué nunca tuvo hijos. El cocinero ha explicado en varias ocasiones que las circunstancias de su vida influyeron decisivamente en esa decisión.

Según ha relatado, hubo momentos en los que las condiciones personales y profesionales no le permitían asumir la responsabilidad de formar una familia. Cuando su situación cambió y ya contaba con la estabilidad necesaria para criar a un hijo, las circunstancias sentimentales eran diferentes.

El propio chef ha resumido esta situación de forma clara: cuando tenía la posibilidad biológica de ser padre, no tenía la capacidad ni el momento adecuado y cuando ya tenía la estabilidad necesaria para sacar adelante a un niño, no tenía con quién formar esa familia.

Además, Chicote ha señalado en varias ocasiones que cuando conoció a Inmaculada Núñez ambos ya se encontraban en una etapa de la vida en la que consideraban que eran «mayores» para iniciar un proyecto de paternidad en común.

¿Por qué tiene un nieto Chicote?

Sin embargo, la historia familiar del cocinero tiene un matiz que a menudo sorprende a quienes escuchan su testimonio por primera vez. Inmaculada Núñez fue madre de dos hijos en una relación anterior y con el paso del tiempo también se convirtió en abuela.

De este modo, Chicote pasó a formar parte de esa estructura familiar y asumió con naturalidad el papel de abuelo para el hijo de uno de los descendientes de su pareja. Es por ello que, aunque no tenga hijos biológicos, el chef suele afirmar que sí tiene un nieto.

En una entrevista concedida al pódcast Una vuelta más, el cocinero explicó cómo vive esa relación familiar. Según relató, el menor lo considera su abuelo y para él no existe ninguna diferencia.

Chicote asegura que para el niño él es simplemente su «yayo», una palabra que utiliza con orgullo para describir el vínculo que han construido con el paso del tiempo. De la misma forma, el chef reconoce que se siente orgulloso del papel que desempeña en la vida del pequeño.

Una relación muy especial

La relación entre ambos incluso ha dado lugar a situaciones curiosas. El propio Chicote ha contado una anécdota ocurrida en el colegio del menor que ilustra hasta qué punto el niño presume de su abuelo.

Según explicó, el pequeño hablaba con frecuencia en clase sobre su abuelo, mencionando que se trataba de un conocido chef y presentador de televisión. La historia generó dudas entre los profesores, que inicialmente pensaron que el niño podía estar exagerando o inventando la situación para llamar despertar el interés de sus compañeros.

La profesora decidió entonces contactar con la madre del alumno para trasladarle su preocupación. Creía que el menor estaba «reclamando atención» al contar una historia que le parecía poco creíble.

La sorpresa llegó cuando la madre confirmó que el relato del niño era completamente cierto. Efectivamente, su abuelo era Alberto Chicote. Tras aclararse el malentendido, la situación quedó en una simple anécdota.

Más allá de la curiosidad que genera su situación familiar, Chicote suele insistir en que se siente plenamente satisfecho con la vida que ha construido. Para él, formar parte de esa familia y compartir el crecimiento del niño es una experiencia que vive con naturalidad, demostrando que los vínculos familiares pueden construirse de muchas formas diferentes.

Chicote e Inma, muy enamorados

La historia entre Chicote e Inmaculada Núñez comenzó en 2004, cuando sus caminos se cruzaron en el restaurante Nodo de Madrid. En aquel momento, el chef estaba al frente de la cocina del establecimiento, mientras que ella desempeñaba el puesto de jefa de sala, lo que hizo que ambos compartieran el día a día de un entorno tan exigente como el de la hostelería.

A partir de esa colaboración profesional surgió una relación personal que se fue consolidando con el tiempo. Durante años mantuvieron un perfil discreto, centrado en sus respectivos trabajos y en la estabilidad de su vida en común. Sin embargo, la relación se prolongó durante casi dos décadas antes de que decidieran dar el paso de formalizar su vínculo.

Fue en 2022 cuando el chef anunció públicamente su boda a través de sus redes sociales. Lo hizo con una imagen sencilla pero significativa: las manos de ambos entrelazadas mostrando sus alianzas. Junto a la fotografía, el cocinero escribió un breve mensaje que resumía el momento: «Inma y yo… Ya». La publicación generó inmediatamente una ola de felicitaciones, pero había muchas dudas que no estaban resueltas, hasta hoy.