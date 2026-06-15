La directora de la Guardia Civil es cooperadora necesaria de una trama criminal

La UCO ha documentado la cadena presuntamente delictiva de la trama de las cloacas del PSOE, que deja en una situación imposible a la directora de la Guardia Civil. Porque la UCO ha documentado los tiempos de las maniobras para sabotear las investigaciones que esta unidad de la Benemérita estaba llevando a cabo en relación con distintos asuntos que afectaban a la familia del presidente del Gobierno y su partido. Mercedes González activó el borrado automático de sus mensajes con Leire Díez dos horas antes de que el DAO de la Guardia Civil, teniente general Llamas, ordenase abrir una investigación interna contra la propia UCO, el 11 de mayo de 2025.

El informe es demoledor: Mercedes González y Leire se mensajearon a las 9:16 horas de aquel domingo y, menos de dos horas y media después, entre las 11:30 y las 12:00, el DAO convocó al jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad (JAES) a una reunión en la cafetería de la Dirección General de la Guardia Civil.

El motivo fue encomendarle la apertura de una información reservada para investigar una supuesta filtración de la UCO, vinculada a la publicación ese fin de semana por varios medios de mensajes privados entre el presidente del Gobierno y el exministro José Luis Ábalos.

En suma, Mercedes González ordenó al DAO bloquear las actuaciones de la UCO, algo que provocó la inmediata reacción del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, quien amenazó con abrir una causa penal contra quien hubiera dado la orden. El DAO ordenó el archivo inmediato y el 26 de mayo de 2025 se cerró el expediente «sin haberse practicado ninguna actuación en el marco de la misma».

Dicho de otro modo: la directora de la Guardia Civil no sólo actuó al servicio de una trama criminal, sino que utilizó su cargo para ordenar al DAO que bloqueara una investigación judicial de la Guardia Civil. Mercedes González es cooperadora de una organización criminal y el teniente general Llamas, además de un solemne cobarde, cooperador indirecto.