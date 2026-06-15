La directora de la Guardia Civil y Leire Díez se mensajearon 2 horas antes de que González ordenara investigar a la UCO

La UCO ha documentado que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, activó el borrado automático de mensajes en su conversación de WhatsApp con la cloaquera socialista Leire Díez a las 9:16 horas del domingo 11 de mayo de 2025, apenas dos horas antes de que el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, ordenase abrir una investigación interna contra la propia UCO.

Así consta en el nuevo informe consultado por OKDIARIO y remitido al juez Santiago Pedraz dentro del caso de las cloacas del PSOE que investiga las presuntas maniobras para sabotear investigaciones judiciales con afectación al Gobierno.

El documento ha sido elaborado por agentes del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO y consta de 106 folios.

A las 9:16 horas de aquel domingo, la UCO ha detectado dos rastros automáticos en la aplicación de mensajería entre Mercedes González y Leire Díez.

El primero, según el informe, «resulta compatible con que se haya eliminado una conversación previa e iniciado una nueva». El segundo rastro «resulta indicativo de que en esa fecha y a esa hora, por parte de la directora general de la Guardia Civil se activó en la conversación entre ambas el borrado automático de mensajes, con un periodo de cadencia de 24 horas».

El informe no acredita el contenido de esa comunicación, sino su existencia y la decisión de hacer desaparecer los mensajes futuros en un plazo de un día.

Menos de dos horas y media después, entre las 11:30 y las 12:00, el DAO convocó al jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad (JAES) a una reunión en la cafetería de la Dirección General de la Guardia Civil.

El motivo: encomendarle la apertura de una información reservada para investigar una supuesta filtración de la UCO, vinculada a la publicación ese fin de semana por varios medios de mensajes privados entre el presidente del Gobierno y el exministro José Luis Ábalos.

Pese a que formalmente fue el DAO quien tomó la decisión, actuó por indicación de Mercedes González.

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente advirtió al general instructor de que, si la ejecutaba, abriría una causa penal contra él y contra quien le hubiera dado la orden. El DAO ordenó el archivo inmediato. El 26 de mayo de 2025 se cerró el expediente «sin haberse practicado ninguna actuación en el marco de la misma».

Investigación interna a la UCO

El informe subraya «la excepcionalidad» de que se abriesen tres investigaciones internas contra la UCO en menos de un año: en diciembre de 2024, en mayo de 2025 y en septiembre de 2025. La primera fue registrada como 1/2024 y la tercera como 1/2025, lo que evidencia que se trataba de procedimientos inusitados, sin parangón reciente en el cuerpo.

El 14 de mayo fue cuando el DAO ya sabía que la filtración no procedía de la UCO. El jefe de la Jefatura de Policía Judicial se lo había comunicado por escrito: «Me ha dicho DAO que tiene claro que la filtración no sale de UCO». Aún así el expediente continuó su tramitación durante doce días más.

El vínculo entre Mercedes González y Leire Díez –ambas periodistas de formación– no es nuevo para la investigación. La UCO ya había documentado al menos tres encuentros presenciales entre ambas: el 30 de septiembre de 2024, el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025. En esta última cita, Mercedes González rechazó la petición de la cloaquera de que el comandante Rubén Villalba —investigado en el caso Koldo— recuperase su destino.

El día antes del borrado, el 9 de mayo, la abogada Leticia de la Hoz había enviado a Leire Díez un artículo sobre la UCO instándola a que se lo trasladase a «Mercedes».

Leire Díez respondió: «Se lo acabo de pasar», y añadió poco después: «Acabo de jugarme una comida con Mercedes [González] a que las filtraciones vienen de la UCO». Se desconoce si posteriormente hubo otra comida entre ambas fruto de esa apuesta.

En definitiva, el mismo día en que Mercedes González activó el borrado de sus mensajes con Leire Díez, el aparato administrativo de la Guardia Civil se puso en marcha para investigar a la unidad que, precisamente, investiga al entorno del Gobierno. La coincidencia de tiempos, documentada en folios y metadatos, es lo que el juez deberá ahora sopesar.