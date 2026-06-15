La UCO halla una anotación de Leire sobre David Sánchez que demuestra que las siglas P.S. son las de Pedro Sánchez

La UCO traslada al juez Santiago Pedraz un informe que incluye parte de una libreta manuscrita intervenida a Leire Díez en la que aparecen las siglas «P.S.» en un contexto que, según el propio informe policial, hace referencia directa al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón. Por tanto las siglas «P.S.» sin lugar a dudas corresponden al jefe del Ejecutivo y del PSOE.

La anotación, reproducida en el informe sobre los dispositivos electrónicos de Santos Cerdán hallados por la UCO en el sótano de la sede socialista de Ferraz, describe una «posible estrategia» que incluía, como primera opción, «ser abogado del hermano de P.S.».

El documento contempla que el ex magistrado Luis José Sáenz de Tejada actuase «como acusación popular». La UCO contextualiza así estas anotaciones en el marco de una línea de actuación cuyo objetivo era apartar a la magistrada Beatriz Biedma de la instrucción de las diligencias relativas a David Sánchez Pérez-Castejón. Biedma era en ese momento presidenta del Tribunal de Instancia de Badajoz y titular de la Plaza número 3 de su Sección de Instrucción.

El informe policial relata que Sáenz de Tejada, descrito como un abogado de Badajoz y ex magistrado, habría intentado en marzo de 2025 recusar a la magistrada Biedma tras solicitar su personación en el procedimiento como acusación popular.

Según el informe, la propia Leire Díez a preguntas de un tercero –el testigo y empresario Joaquín Parra– confirma que está al tanto el presidente del Gobierno. Sánchez conocía la posibilidad de que Sáenz de Tejada asumiera la defensa de su hermano, pero, sin embargo, «este último la habría rechazado y habría decidido continuar con el abogado que tenía por aquel momento».

La UCO señala que «en las anotaciones de las libretas de Leire estaban contempladas ambas posibilidades: tanto la asunción de la defensa de David Sánchez como la personación como acusación popular».

Estrategia penal en el ‘caso Koldo’

Las actuaciones practicadas en mayo de 2026 permitieron documentar, entre otros extremos, que Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del partido, habría recibido informes periódicos de Leire Díez sobre el avance de estas gestiones.

Entre la documentación recuperada en la sede del PSOE en la calle Ferraz figuraba una copia impresa del documento «2024-11-19 Incumplimientos.docx», cuya autoría correspondería a Leire Díez y que incluía referencias a varias de las líneas de actuación investigadas.

El testigo Joaquín Parra Páez, empresario del sector de los hidrocarburos y actualmente condenado en las causas conocidas como Hafesa, fue quien puso en contacto a Leire Díez con Sáenz de Tejada.

En su declaración policial del 28 de mayo de 2026, Parra relató que Leire le había pedido, a cambio de ayuda en sus causas judiciales, «información o contactos que pudieran afectar a la reputación de la juez que instruía la causa judicial referida al hermano del presidente del Gobierno».

Asimismo, Parra declaró que Leire le trasladó que el grupo contaba con capacidad para influir en la Fiscalía: «Leire hacía referencia a que la Fiscalía dependía del Gobierno, y que los fiscales debían seguir órdenes de sus superiores».

El informe recuerda además que una anotación hallada en una de las libretas de Santos Cerdán, recuperada durante el requerimiento practicado en la sede del PSOE, indica: «Badajoz que fiscalía apoye el (sic) recusación», lo que apuntaría al conocimiento directo que el entonces Secretario de Organización habría tenido sobre esta línea de actuación.

Lo que comenzó como una investigación sobre presuntos delitos de corrupción ha desembocado en un sumario de notable prolijidad —con una decena de personas investigadas, registros domiciliarios y dieciséis testigos— que ahora incorpora libretas manuscritas como piezas capitales. Tres letras, una estrategia anotada a mano y un ex magistrado que intentó recusar a una juez: la UCO ha puesto sobre la mesa de Santiago Pedraz un rompecabezas cuyas piezas, según la Guardia Civil, encajan de una sola manera.