La cloaca de Leire dedicó 84 vídeos que suman 28 horas a difamar a la juez del hermano de Sánchez: «Es una violadora de derechos»

Luis Sáenz de Tejada, ex magistrado expulsado de la carrera judicial tras ser condenado por violencia psicológica contra su mujer, ha publicado al menos 84 vídeos —con una duración total aproximada de 28 horas— en los que ataca sistemáticamente a Beatriz Biedma, la magistrada instructora del caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Sáenz de Tejada, que graba sus vídeos luciendo la toga judicial que él mismo describe como «un disfraz», ha resultado ser, según las grabaciones del caso de las cloacas del PSOE, uno de los principales instrumentos de la red de Leire Díez para tratar de apartar a Biedma de la causa. OKDIARIO ya adelantó sus andanzas en marzo de 2025.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha desestimado por unanimidad todos los intentos de Sáenz de Tejada de personarse en el procedimiento contra David Sánchez. En un auto fechado en junio de 2025, los magistrados calificaron su actuación de «manifiesto abuso de derecho y fraude de ley procesal», señalando que actuó con «nulo interés legítimo» y con el único propósito de «atacar personalmente a la instructora».

En sus vídeos, que se enmarcan en una clara campaña de desprestigio, publicados de forma casi diaria, Sáenz de Tejada llama a Biedma «violadora de derechos fundamentales declarada».

Afirma machaconamente cada día desde el salón de su casa: «En su juzgado se violan derechos fundamentales. Lo digo y lo mantengo.» También describe a la magistrada como «cordobesa asintomática» –porque, según él, la juez no tiene síntomas de las características de una persona originaria de Córdoba–. Además, titula sus vídeos con expresiones como «Biedma, represaliadora a prisión» o «Desmontamos a la juez Biedma: ¡Acabada!».

Sin embargo, la realidad jurídica es otra. Una sentencia de 2021 del Pleno del Tribunal Constitucional, que Sáenz de Tejada cita de manera reiterada como prueba de sus acusaciones, se limitó a anular un único auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz —el juzgado de Biedma— por haber tardado en exceso en resolver una solicitud de habeas corpus —la solicitud de comparezca inmediata y públicamente ante un juez para que este determine si su arresto cumple con la legalidad— presentada a las 23:30 horas de una noche de noviembre de 2019.

El Constitucional no sancionó a Biedma personalmente, no declaró su incompetencia como juez y la nulidad del auto no tuvo consecuencias prácticas para el detenido, que ya había sido puesto en libertad cuando se dictó la sentencia. El propio Constitucional dictó una corrección procesal, no de una condena personal a la magistrada ni de un pronunciamiento sobre su idoneidad para el cargo.

En otro pasaje de sus grabaciones, el ex magistrado admite que el juzgado de Biedma se apartó en su día de una de sus propias causas por enemistad manifiesta, hecho que utiliza como eje argumental de toda su campaña.

Cloaqueros

El papel de Sáenz de Tejada no ha sido solo el de un youtuber ofuscado que gana dinero con donaciones. El sumario del caso de las cloacas del PSOE contiene una referencia explícita a él: según el empresario Joaquín Parra, Leire Díez le dijo que «se iban a poner en contacto con un tercero, entiende el dicente que con el presidente del Gobierno, para acordar que Luis Sáenz de Tejada asumiese la asistencia letrada «del hermano de Sánchez. El objetivo, según las grabaciones, era «apartar a Biedma y reventar el caso David Sánchez». De ahí el juez Santiago Pedraz ve un

En septiembre de 2024, Sáenz de Tejada anunció en un vídeo que enviaría al presidente Pedro Sánchez, «a través de burofax y a través de los medios que sean pertinentes», una querella contra Biedma redactada por él mismo y ofrecida «de manera absolutamente gratuita».

Varios meses después, Sánchez –a diferencia de lo que sí hizo con el juez Juan Carlos Peinado que investiga a su mujer– no ha presentado ninguna acción legal.

La Audiencia Provincial de Badajoz subrayó en su resolución de junio de 2025 que los «ataques indisimulados» del ex magistrado en YouTube contra el colectivo judicial pacense denotaban ese «abuso de derecho». El tribunal también señaló que Sáenz de Tejada omitió en sus escritos mencionar que perdió su condición de magistrado en 2019 al ser condenado a 33 meses de prisión por violencia psicológica habitual contra su ex mujer, ella también juez.

Contra la hermana de Biedma

Pero hay más. Ahora, Sáenz de Tejada ha extendido sus ataques a la hermana de la magistrada Biemda. En uno de sus vídeos más recientes anuncia que la demandará por «injurias con publicidad» a través de redes sociales, al tiempo que pide donaciones a sus suscriptores para financiar acciones judiciales.

Una cuenta de Twitter, supuestamente de la hermana de Biedma, publicó una noticia de OKDIARIO que retrataba el fracaso de Saénz de Tejada en su intento de que Sánchez se querellase contra Biedma. Ante esto, el ex juez se ha visto molesto y anuncia una demanda que a buen seguro quedará en nada.

El caso David Sánchez, mientras tanto, ha llegado a juicio. Está pendiente de sentencia. La Fiscalía –en línea con los intereses de Sánchez– pide la absolución de todos los acusados, entre ellos el hermano del presidente. Pero las acusaciones piden cárcel y celebran que el juicio oral se haya celebrado a pesar de los intentos de zancadillas y boicots a los jueces extremeños. Con, entre otras malas artes, 84 vídeos y 28 horas de YouTube de un ex juez que no han logrado su objetivo.