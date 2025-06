Los valladares: UCO, jueces y prensa libre

Aunque todavía no se ha producido el «hecho relevante» que una gran mayoría de españoles (socialistas incluidos) esperan, la dimisión del jefe del Gobierno, no hay ninguna cabeza informada en España que tras el conocimiento de las andanzas de Santos Cerdán & Cuates (en el más puro estilo mexicano) no crea que la legislatura está finiquitada.

Ese conocimiento que ha permitido sustanciar el grado de podredumbre extraordinaria en las entrañas del PSOE y del Gobierno ha sido posible por el extraordinario trabajo de la Policía Judicial de la Guardia Civil (UCO), por una serie de jueces valientes y, finalmente, la prensa libre –inasequible al desaliento y a los ataques ad hominem– han logrado felizmente lo que no era nada fácil conseguir.

Cuando pase el tiempo y los historiadores den cuentan en sus legajos transcendentes lo que ocurrió en España durante la etapa de poder a manos de un tal Sánchez, habrá que sustanciar que gran parte del trabajo fue posible por ellos: jueces, UCO y prensa libre. Y escribo «libre» porque, en efecto, hay una cierta prensa que no es libre, sino un mal remedo del poder sanchista que todavía asienta sus reales en la calle Ferraz y en el Palacio de La Moncloa. Gracias a un reducido número de jueces, agentes de la Guardia Civil y un puñado de medios, esa brutal «corrupción de Estado» ha quedado en evidencia.

A estas alturas de cerdonazo [por Cerdán] los españoles ya saben que el teniente coronel Balas no es precisamente Leire Díez; también conocen que los jueces Hurtado, Puente, Peinado y Biedma nada tienen que ver con el fiscal García Ortiz o el ex juez Sáenz de Tejada. Finalmente, que los periodistas de OKDIARIO, El Confidencial, El Mundo, The Objective… nada tienen que ver con Cintora, Ruiz, Inchaurrondo…

Para que conste.