Manu Pascual confiesa en qué gastaría el Bote de ‘Pasapalabra’: «Ese dinero iría para…»

Manu Pascual ya está en la historia de Pasapalabra y lo hace sin necesidad de ganar el Bote, algo por lo que sigue peleando con Rosa, su rival y compañera, con la que tiene una química especial. El madrileño se ha colocado entre los más grandes del concurso cultural gracias a los 300 programas de permanencia que ha conseguido, algo que hasta ahora sólo había logrado Orestes Barbero, un mito del programa que ya lo fue en su etapa en Telecinco y repitió en Antena 3. Con motivo de esta celebración tan especial, ha concedido una entrevista muy especial en las redes sociales del programa, respondiendo a preguntas de los espectadores y a otras que son clásicas cada vez que hay posibilidad de preguntarle.

Aunque con su compañera Rosa lleva más de 170 tardes compitiendo, él tiene la responsabilidad añadida de llevar más tiempo en el programa, por lo que se espera que su veteranía -ninguno había participado en televisión hasta su llegada a Antena 3- le sirva para llevarse el premio más pronto que tarde. En la charla ha reconocido que los nervios actualmente son menores que los de aquel primer día de 2024 en el que debutó, justo después del bote de Óscar Díaz, pero admite que sigue teniendo «cierta tensión».

También ha tenido que recordar las cuatro veces, por el momento, que se ha quedado a las puertas de llevarse el premio, cuando por una sola palabra no lo conseguía, acelerando el pulso de los espectadores. «Es una sensación muy bonita, lo que pasa es que yo sabía que no tenía la que me faltaba, entonces es como estar a ocho», ha confesado, por lo que él estaba tranquilo de que no había opciones de victoria. Eso sí, admite que «el estudio está funcionando» y que va mejorando el nivel.

El dinero acumulado en el bote de Pasapalabra ya está cada vez más cerca de los dos millones de euros. Una cantidad mágica, aunque Hacienda se quedará un gran pellizco del que lo gane, como ya contaron Óscar Díaz y Rafa Castaño, que ha tenido que pagar alrededor de un 50 % en impuestos, algo que varía según en la comunidad autónoma en la que se resida.

Manu Pascual ha querido contestar por enésima vez a la pregunta de qué haría con ese dinero, aunque esta vez ha querido dar más detalles de los que nos tiene acostumbrados. «Ese dinero iría para ayudar a mi familia, para intentar formar una vida con mi pareja, tener nuestra casa, nuestro espacio, y para seguir formándome como psicólogo», comenta.

Aunque sería una cantidad que le daría una «una tranquilidad», avisa de que «no dejaría de hacer nada, no tendría ningún derroche, simplemente sería ganar tiempo, calma, y poder seguir estudiando», esos son sus deseos. De esta manera confirma que tiene pareja, después de que muchos espectadores hablen de la gran afinidad que tiene con Rosa, su compañera y a la vez rival en el programa.

El consejo que hizo mejorar a Manu Pascual en ‘Pasapalabra’

En sus primeros días tuvo que compartir plató con Vicky y con Nacho Mangut, a los que superó, pero del extremeño, que es otro veterano, recibió un consejo que no olvidará y que está aplicando. «Ponte las pilas porque, si no, aquí vas a sufrir mucho», de ahí se entiende que le animó a centrarse en estudiar cada día y dejar todo para más adelante. Eso es lo que hizo con la carrera de psicología, que estudiaba cuando llegó a concursante en mayo de 2024. «Lo tengo aparcado, pero siempre presente», así avisa que cuando acabe esta aventura en televisión retomará sus estudios.