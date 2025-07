Rafa Castaño confiesa en qué ha gastado los 2.272.000 euros del bote de ‘Pasapalabra’

Telecinco calienta motores ante el estreno de uno de los proyectos más ambiciosos de la temporada de verano. Tras el anuncio de la cancelación de Reacción en cadena, programa presentado por Ion Aramendi, el grupo de comunicación se ha puesto manos a la obra para seguir amenizando las tardes de sus espectadores. Por ello, y con el objetivo de convertirse en el principal rival de Pasapalabra, han presentado un nuevo formato que promete no dejar indiferente a nadie. De hecho, bajo el título de Agárrate al sillón, Eugeni Alemany será el encargado de capitanear las entregas. Una serie de emisiones que tendrán lugar de lunes a viernes y donde se podrá ver a Rafa Castaño como uno de los concursantes.

El participante se hizo conocido en televisión por haber participado en una de las últimas ediciones de Pasapalabra. De hecho, se llevó uno de los mayores botes del formato. Pues, con Orestes como rival, logró completar El Rosco y alzarse con el premio de 2.272.000 euros. Tras ello, el sevillano se alejó por completo del foco mediático y decidió tomarse un tiempo «sabático» para disfrutar del premio y formarse. Un período que le ha permitido tener conocimientos en Inteligencia Artificial. Por ello, después de más de dos años de este acontecimiento, Castaño ha decidido volver a la televisión.

En su reciente entrevista para El Economista, el ganador de Pasapalabra ha revelado que tuvo que pagarle una jugosa cantidad a Hacienda. Pues, como es bien sabido por todos, los premios conseguidos en formatos televisivos tienen que pasar por el filtro de la Agencia Tributaria, la cual se queda con una parte importante.

«No me molestó porque yo no estaría aquí sin los servicios públicos. Siempre defenderé que hay que contribuir, porque vivimos en sociedad, no en El juego del calamar», explica al medio. Asimismo, y respecto a lo que hizo con el dinero que le quedó del premio, se ha sincerado.

«Me tomé un año sabático en el que no me tuve que preocupar del dinero. He hecho cursos de Inteligencia Artificial, me he formado y he estudiado. No he tenido grandes gastos y lo he invertido de forma diversificada», confesó. Eso sí, por mucho que le hubiese gustado comprarse una casa, el dinero del premio no le dió para ello.

Rafa Castaño se sincera sobre su relación con Orestes

«En Madrid no da con un bote para una casa, pero me he podido permitir un alquiler más alto y eso es una suerte», confiesa. Por otro lado, y respecto a su relación con el que fue su máximo rival en Pasapalabra, se mostró honesto.

«No, la verdad es que no. Tengo la relación cordial, igual si alguna vez pasa algo que nos haga recordarnos el uno al otro nos escribimos… Pero ni siquiera cuando estábamos en Pasapalabra. Teníamos un trato cordial en plató, pero cada uno hacía su vida», sentenció. Unas declaraciones con las que el sevillano no ha dejado indiferente.