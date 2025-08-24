OKDIARIO capta a Begoña Gómez tomando el sol en La Mareta tras ser imputada por malversación

Begoña Gómez apura los últimos días de vacaciones en la Residencia Real de La Mareta (Lanzarote). La mujer de Pedro Sánchez ha aprovechado para relajarse en la piscina en compañía de su hermano, Miguel Ángel, que también se encuentra alojado en esta residencia real propiedad de Patrimonio Nacional. OKDIARIO ha podido captar las primeras imágenes de Begoña Gómez tras ser imputada por un nuevo delito, el de malversación, por la contratación de la directora de Programas de la Presidencia del Gobierno, Cristina Álvarez, que ejerce como su secretaria personal asistiéndola en sus actividades privadas. En las imágenes, captadas este sábado, se ve a Gómez disfrutando del buen tiempo en una de las terrazas de La Mareta.

A la vuelta del verano, a Gómez le espera una nueva declaración ante el juez Juan Carlos Peinado, quien la ha citado para el próximo 11 de septiembre. Será la cuarta vez que la mujer del presidente socialista -que está también imputada por apropiación indebida, corrupción en los negocios, tráfico de influencias e intrusismo- comparezca ante el magistrado.

En el marco de esta causa, el instructor mantiene vigentes cuatro líneas de investigación: el tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; su gestión en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense; la apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del software de dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora, a cargo del Estado, al servicio de la mujer del presidente del Gobierno.

Mientras el conocido como caso Begoña avanza, la esposa de Pedro Sánchez disfruta de sus últimos días de verano en la finca de La Mareta. Tanto ella como el jefe del Ejecutivo han mantenido este año un perfil bajo durante sus vacaciones, pues, si en otras ocasiones se les ha visto paseando por mercadillos o disfrutando de algún restaurante típico, esta vez han reducido al máximo sus salidas, siempre discretas. Sánchez ha disfrutado de la práctica de deportes náuticos y su mujer de alguna salida por los alrededores, pero han evitado la exposición mediática.

El líder socialista y su esposa llegaron a Lanzarote el pasado 2 de agosto y Sánchez sólo ha interrumpido sus vacaciones para desplazarse, de ida y vuelta, a las provincias más afectadas por la crítica ola de incendios. El presidente permaneció recluido en esta finca durante la semana más crítica de los fuegos, una actitud que fue muy criticada especialmente por el Partido Popular.

En este tiempo, Sánchez y su mujer han estado acompañados de buena parte de su familia, pues en La Mareta también han descansado los padres del presidente del Gobierno, Pedro y Magdalena, y el hermano de Begoña Gómez, Miguel Ángel, con su esposa, Fayette Proper.

OKDIARIO pudo captar las primeras imágenes de Sánchez en el interior de La Mareta mientras arreciaban las críticas por su ausencia en la crisis de los incendios.

Además, este periódico también reveló que Magdalena, la madre del presidente, disfrutaba de sus días de descanso en esta residencia. En la grabación ofrecida se la veía junto a las hijas del presidente, en la playa de acceso privado con que cuenta la finca. OKDIARIO también publicó que el hermano de Begoña Gómez, Miguel Ángel, pasaba unos días en este palacio con su mujer.

A Gómez le espera un otoño intenso, desde el punto de vista judicial, en tanto avance la investigación sobre los cinco delitos que se le imputan.