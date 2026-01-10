Ésta es la gasolinera en Madrid del primo de Diosdado Cabello que factura 3,5 millones al año

Luis Alfredo Campos Cabello, primo del número dos de la narcodictadura de Venezuela, Diosdado Cabello, tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, administra una gasolinera en un municipio al norte de Madrid con la que factura 3,5 millones de euros. Así lo reflejan las últimas cuentas de la empresa que explota esta gasolinera, Inversiones, Oportunidades y Negocios SL, depositadas en el Registro Mercantil y consultadas por OKDIARIO.

Inversiones, Oportunidades y Negocios SL fue constituida en Madrid en 2012 y tiene como actividad principal la explotación de dicha estación de servicio, que, además de los puestos de repostaje, consta de una tienda y un lavadero de coches.

En concreto, en el ejercicio 2024, según las últimas cuentas presentadas, esta sociedad cerró con una cifra neta de negocio de 3.537.266,62 euros, una cifra ligeramente inferior a la de 2023. No obstante, su resultado fue positivo, con un beneficio, de 17.790 euros, casi el doble que el obtenido el año anterior. Con respecto a 2021, su cifra de negocio ha aumentado un 30%, ya que en aquel ejercicio registró una facturación de 2.717.824,94 euros. Y el resultado final fueron apenas 1.763,56 euros.

Este primo de Diosdado Cabello, actual ministro del Interior y Justicia de Venezuela y segundo en la cadena de mando del régimen chavista tras la presidenta interina Delcy Rodríguez, también figura en el Registro Mercantil español como administrador único de la empresa Bengoeche Inversiones y Patrimonios SL.

Esta otra sociedad, dedicada también al «comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados», no reporta cifra de negocio desde el cierre de 2017. Fue aquel año cuando la ex fiscal de Venezuela Luisa Ortega Díaz denunció en Brasilia que la constructora brasileña Odebrecht habría pagado 100 millones de dólares a Diosdado Cabello a través de la empresa TSE Arietis, con sede en Venezuela y Estados Unidos y vinculada a sus primos Luis Alfredo Campos Cabello, el administrador de la citada gasolinera en España, y Jerson Jesús Campos Cabello.

Según publicó el medio digital venezolano Armando.info, Luis Alfredo Campos Cabello ha acompañado a su primo Diosdado en puestos claves. Primero como jefe del despacho de la gobernación de Miranda (2004-2008), y luego como director del Despacho del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda (2008-2010). También fue uno de los directores principales de Bolipuertos. Estos cargos como director de despacho le permitieron mantener relación directa con contratistas, entre ellos Euzenardo Azevedo, director ejecutivo de Odebrecht en Venezuela, reporta también el citado medio, situando a Luis Alfredo como parte del régimen chavista.

Cartel con la recompensa de EEUU por información para capturar a Diosdado Cabello.

Añade dicha web especializada en periodismo de investigación que Luis Alfredo dirigió la empresa TSE Arietis, posteriormente contratada por Odebrecht y usada para canalizar cientos de millones de dólares hacia España, según las pesquisas de la Fiscalía venezolana durante el mandato de Ortega.

Diosdado Cabello Rondón, hoy secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fue también número dos de Hugo Chávez, en cuyo gobierno ocupó el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, y ejerció como presidente de la Asamblea Nacional y gobernador del Estado de Miranda.

Objetivo número uno

En la actualidad, el Gobierno de Estados Unidos presidido por Donald Trump ofrece recompensa de 25 millones de dólares por información que permita la detención de Diosdado Cabello, sobre el que pesa además una orden de captura de Washington. Tras la indulgencia con Delcy Rodríguez y la aprehensión de Maduro, por el que la Casa Blanca ofrecía hasta 50 millones de dólares, Cabello Rondón, primo del administrador de la citada gasolinera madrileña, es el objetivo número uno a cazar por la Administración Trump.

El pasado martes, EEUU ya advirtió a Diosdado Cabello que podría correr la misma suerte que Nicolás Maduro -encarcelado en Nueva York por narcoterrorismo- si no facilita la gobernabilidad de Delcy Rodríguez.