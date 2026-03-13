El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro ha sido ingresado este viernes en la UCI en el hospital DF Star de Brasilia debido a una bronconeumonía bacteriana bilateral, según han confirmado el hospital DF Star de Brasilia y su esposa, Michelle Bolsonaro, en redes sociales. Bolsonaro ha sido ingresado en la UCI por una bronconeumonía tras sufrir «escalofríos y vómitos» en la cárcel.

En septiembre de 2025, la Corte Suprema de Brasil, controlada por el actual presidente comunista y condenado por corrupción Luiz Inácio Lula da Silva, condenó al ex presidente Jair Bolsonaro a 27 años de prisión tras declararlo culpable por entender que había planeado un golpe de Estado para anular las elecciones de 2022. Un panel de jueces en Brasilia votó 4 a 1 a favor de la condena, estableciendo que Bolsonaro, de 70 años, cumpliera 27 años y tres meses de cárcel.

Según el parte médico, Bolsonaro, de 70 años, presentó fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos, lo que obligó a los médicos a hospitalizarlo de urgencia. Actualmente, recibe antibióticos por vía intravenosa, mientras su familia expresa preocupación por su estado de salud. «Están jugando con la vida de mi padre», denunció su hijo Flávio Bolsonaro, senador y precandidato de la derecha para las elecciones de octubre, a la salida del hospital.

La Corte Suprema de Brasil, controlada por el presidente comunista de Brasil y condenado por corrupción Luiz Inácio Lula da Silva, ha rechazado las solicitudes de la defensa para que Bolsonaro cumpla la condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria humanitaria, lo que ha generado críticas de su familia y sus votantes.

Bolsonaro permanece recluido en el complejo penitenciario Papuda, en un espacio reservado. Los problemas de salud de Bolsonaro se remontan a la puñalada que recibió en 2018 durante un acto de campaña, que le ha provocado complicaciones recurrentes, incluyendo cirugías frecuentes y crisis de hipo acompañadas de vómitos. Esta situación se suma a la tensión política de Brasil, donde Bolsonaro sigue siendo un político muy querido por los votantes.

En el marco electoral, Bolsonaro designó a su hijo mayor, Flávio, como candidato de la derecha para enfrentar a Lula, de 80 años, quien busca la reelección. Según la última encuesta de Datafolha, ambos se encuentran en empate técnico en una eventual segunda vuelta, lo que hace que la salud y situación judicial de Bolsonaro tengan un impacto directo en la contienda electoral de octubre.

La combinación de crisis sanitaria, encarcelamiento y elecciones presidenciales convierte a Jair Bolsonaro en el epicentro político y mediático que mantiene a Brasil atento a cada desarrollo de su estado de salud y de la política brasileña.