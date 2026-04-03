Cuándo empieza el Masters 1000 de Montecarlo 2026: fechas, cuadro, dónde se juega, cuándo es la final…

La temporada de tierra batida está a la vuelta de la esquina y los mejores jugadores del mundo ya se preparan para dar el salto definitivo al polvo de ladrillo en la primera gran competición del año sobre esta superficie: el Masters 1000 de Montecarlo. Algunos de los principales favoritos, como es el caso de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti o Alexander Zverev, no se perderán una cita donde no estarán Novak Djokovic, Ben Shelton, Taylor Fritz, el español Alejandro Davidovich, Jack Draper o Tommy Paul, entre otros grandes nombres. Conoce todos los detalles del Masters 1000 de Montecarlo.

Qué día empieza el Masters 1000 de Montecarlo 2026 y dónde se juega

La edición del 2026 del Masters 1000 de Montecarlo se disputará del 5 al 12 de abril en las preciosas instalaciones del Monte Carlo Country Club, consideradas una de las más bellas del mundo por su preciosa estampa junto al mar mediterráneo. Las primeras jornadas del torneo arrancarán a las 11:00 hora local, mientras que los cuartos de final y las semifinales se jugarán a partir de las 13:30 horas. La final, como viene siendo habitual, dará comienzo a partir de las 15:00 horas.

Primera ronda : domingo 5 de abril, lunes 6 de abril y martes 7 de abril

: domingo 5 de abril, lunes 6 de abril y martes 7 de abril Segunda ronda : martes 7 de abril y miércoles 8 de abril

: martes 7 de abril y miércoles 8 de abril Tercera ronda : miércoles 8 de abril y jueves 9 de abril

: miércoles 8 de abril y jueves 9 de abril Cuartos de final : viernes 10 de abril

: viernes 10 de abril Semifinales : sábado 11 de abril

: sábado 11 de abril Final: domingo 12 de abril

Así queda el cuadro

Los rivales de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner o Alexander Zverev, entre otros, se desconocen por el momento, pues el sorteo se realizará durante este viernes 3 de abril a partir de las 17:00 horas en España. Lo que sí sabemos es que el primer Masters 1000 de la temporada de tierra batida (antes se disputaron Indian Wells y Miami) repartirá una bolsa de premios cercana a los 7 millones de dólares (6.791.465 millones de euros) y el cuadro final estará constituido por 56 jugadores emplazados en 64 espacios, lo que significa que los ocho primeros cabezas de serie se librarán o estarán exentos de jugar la primera ronda de la competición.

¿Juega Carlos Alcaraz el Masters 1000 de Montecarlo?

Tras vencer en el Open de Australia y Doha y, posteriormente, caer derrotado en las semis de Indian Wells y tercera ronda del Miami Open, Carlos Alcaraz vuelve a las andadas después de unos días de descanso y desconexión. Para preparar la gira de tierra batida, qué mejor forma que hacerlo en casa, rodeado de su gente y con un amigo y compañero al otro lado de la red: ‘Tintín’. Landaluce. Ambos protagonistas entrenaron a máxima intensidad en Murcia durante estos últimos días justo antes de viajar a Montecarlo, donde precisamente el actual número uno del mundo defiende título de la pasada edición, en la que venció en la final por el título al héroe local Lorenzo Musetti. ¿Será capaz de repetir hazaña el español? Su debut, a priori, está fijado para el día 7 u 8 de abril.