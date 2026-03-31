Alcaraz recibe una visita inesperada antes de la gira de tierra: Morata aparece en su club

Murcia fue escenario este lunes de un encuentro poco habitual entre dos grandes del deporte español: el delantero Álvaro Morata visitó a Carlos Alcaraz en su entrenamiento junto a Martín Landaluce en el Real Murcia Club de Tenis, que continúa su preparación de cara al Masters 1000 de Montecarlo, que comenzará el próximo 5 de abril. La presencia de Morata no formó parte del entrenamiento, pero sirvió como gesto de apoyo y reconocimiento hacia el número uno del mundo, quien se encuentra en un momento clave de la temporada.

Alcaraz llega al torneo sobre tierra batida con el objetivo de mantener su liderazgo en el ranking ATP, pero la competencia será dura, especialmente con rivales como Jannik Sinner, reciente ganador de Indian Wells y Miami, que podría arrebatarle el primer puesto. La tensión está servida, ya que el resultado de cada partido puede decidir quién termina Montecarlo como número uno del mundo.

Álvaro Morata ha acudido al Real Murcia Club de Tenis para ver esta mañana el entrenamiento de Carlos Alcaraz. ⚽️ 🎾 pic.twitter.com/0GzVIXUVNR — Germán R. Abril (@gerebit0) March 31, 2026

En este escenario, Sinner se convertirá en número uno si logra llegar a los cuartos de final mientras Alcaraz cae en su primer partido, si alcanza las semifinales y Alcaraz no avanza a la misma ronda, si es finalista y no se enfrenta a Alcaraz en la final, o simplemente si gana el torneo, independientemente de lo que haga el murciano. Por su parte, Alcaraz conservará o reforzará su liderazgo si gana el torneo, si es finalista y no se enfrenta a Sinner en la final, o si iguala o mejora el resultado del italiano en cualquier fase del torneo.

La visita de Morata también se debe a su ausencia con la selección española y donde el delantero dispone de días libres, los cuales ha aprovechado para hacerle una visita al tenista murciano y poder seguir un poco más de cerca su preparación para su próxima competición en Mónaco esta semana.