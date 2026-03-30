La imagen del momento en el tenis español: Alcaraz y Landaluce preparan juntos la gira de tierra batida

Lunes Santo para unos, de raqueta y tierra batida para Alcaraz y Landaluce. Las marcas marrones sobre sus calcetines no engañan, son señal inequívoca de que la gira por tierra de batida está a la vuelta de la esquina. Ya la preparan murciano y madrileño conjuntamente en el Real Sociedad Club de Campo de Murcian, donde ambos tenistas han vuelto a empuñar las raquetas con sus respectivos equipos técnicos.

Landaluce y Alcaraz se saludaron mientras el murciano realizaba movilidad e intercambiaron mensajes de ánimo. El de Carlitos fue más de felicitación por el torneo que realizó Martín en Miami, donde alcanzó los cuartos de final viniendo desde la clasificación. El madrileño deberá adaptarse a una superficie poco habitual para él, pues se ha batido con más asiduidad en pista rápida.

La hoja de ruta de Alcaraz viene cargada, sin apenas descanso. Comenzará en Montecarlo, le sigue Barcelona con el Godó y de la Ciudad Condal viajará a Madrid y después a la italiana, Roma, para poner el colofón a la gira de tierra batida con el segundo Grand Slam del año, Roland Garros. El curso pasado fue su mejor gira, con títulos en Montecarlo, Roma y Roland Garros y final en Barcelona. Este curso defiende más de 4.000 puntos en el ranking. Su defensa inicia en Murcia.