Tenis: Roland Garros 2026

Jódar remonta a Carreño y se planta con épica en cuartos de Roland Garros

Rafa Jódar remontó a Carreño después de perder los dos primeros sets

Jugará por primera vez unos cuartos de Roland Garros

Rafa Jódar – Pablo Carreño, en directo hoy: resultado, dónde ver y última hora del partido de octavos de Roland Garros 2026 en vivo

Jódar, Carreño, Roland Garros
Rafa Jódar vence a Pablo Carreño en octavos de Roland Garros.

Rafa Jódar logró firmar esa clase de partidos que se quedan en la memoria de Roland Garros. Después de más de cuatro horas de un partido intenso, el madrileño sudó la gota gorda para una remontada histórica al también español Pablo Carreño Busta para clasificarse por primera vez a cuartos de final y poner en pie a todos los asistentes.

El encuentro entre los dos españoles planteaba dos perfiles muy distintos. A un lado, el joven Jódar, que se quería mover más por un juego más agresivo, y un Carreño que planteaba un partido más calculado, apoyándose en jugar desde el fondo y haciendo una lectura muy táctica de la evolución del partido.

Carreño empezó como un vendaval

El primer set parecía que Rafa iba a ser el dominador del partido, poniéndose 3-0 en apenas nueve minutos. Un espejismo que rápidamente iba a darse la vuelta. Jódar necesitaba más trabajo para sostener sus servicios, jugando puntos largos y siendo más impreciso ante la profundidad de bola que estaba metiendo el asturiano. Fue entonces cuando Carreño logró administrar sus juegos con más estabilidad, evitando ofrecer demasiadas opciones al resto del madrileño. Rafa intentaba recuperar la iniciativa cuando tenía espacio para darle fuerza con la derecha y adelantar su posición en pista.  Pero Carreño respondía con una defensa ordenada y evitaba esos cambios de ritmo que produjeran intercambios más precipitados.

Con ya el primer set avanzado y apretado, fueron los detalles los que terminaron marcando la diferencia. Carreño fue más preciso en los puntos clave. Aprovechó mejor sus oportunidades de hacer daño y terminó cerrando el primer parcial por 6-4, demostrando más regularidad el asturiano.

El segundo set empezó con una propuesta más intensa de Jódar. Aumentó el ritmo buscando más agresividad en el resto y cambiar ese patrón que tanto le había perjudicado en el primero. Durante buena parte del parcial trató de recuperar sensaciones y cortar el control que favorecía a Carreño. Con eso había impuesto una versión suya más vertical: cerrar antes los puntos y llevarse la segunda manga.

Pero Carreño sabía que todo su juego se basaba en el mismo esquema: ganar en las grandes oscilaciones. Protegió bien sus servicios y se mantuvo consistente desde el fondo. Cuando la presión apretaba, Pablo estaba más tranquilo. Más allá de los golpes ganadores o de los momentos de iniciativa, su ventaja estuvo en la construcción de los puntos y en la capacidad para obligar a Jódar a jugar con muy poco margen.

Jódar fue poco a poco cediendo en la segunda parte y cometió varios errores que hicieron inclinar de nuevo el parcial hacia Carreño. El 6-4 del segundo set consolidó una ventaja para Carreño que dejaba el partido muy complicado para un Rafa que se veía consternado después de verse 2-0 abajo y con muchas dudas de cómo hacerle daño a su compatriota.

Rafa Jódar no se rindió

Los dos siguientes sets del duelo entre Pablo Carreño y Rafa Jódar cambiaron por completo la dinámica del partido. Si los dos primeros estuvieron marcados para la regularidad del asturiano, a partir del tercer parcial el partido giró en un escenario mucho más favorable a Jódar, que elevó su nivel y empezó a dominar desde la intensidad y la iniciativa.

Carreño había pedido la entrada de los fisios tras notar molestias en su hombro y la fatiga le pasó factura. El tercer set fue el punto de inflexión. Jódar comenzó a encontrar mayor continuidad en sus golpes desde el fondo de pista, reduciendo los errores que habían condicionado los primeros sets. Logró tomar la posición más avanzada en pista con mayor frecuencia, lo que le permitió acortar puntos y evitar que Carreño controlara los ritmos largos.

Carreño ya no era tan sólido jugando en paralelo. Sus saques tuvieron más presión y ya no era tan profundo. En consecuencia, hubo un aumento de los intercambios incómodos para él, en los que Jódar empezó a imponerse con más claridad. Jóder cerró por la vía rápida la tercera manga con un 6-1 muy contundente, en la que apretó los puños de la rabia de haberse visto superado previamente. Más allá del resultado, el set confirmó que el partido había entrado en una fase distinta, con el joven español ya plenamente dentro del encuentro.

El cuarto set consolidó esa evolución de Rafa Jódar. El madrileño mantuvo el nivel de agresividad, pero con mayor control en la selección de golpes. Administraba cuándo dar los golpes mientras Carreño intentaba apoyarse en la construcción más paciente de puntos…pero el ritmo le pasó factura. La exigencia física y la cantidad de intercambios largos comenzaron a pasar factura, y su capacidad para imponer orden en el partido se redujo.

La gasolina del asturiano se redujo considerablemente y, con el paso de los juegos, su margen para sostener la misma intensidad defensiva fue disminuyendo, lo que abrió aún más la pista a Jódar, que aprovechó ese contexto para consolidar su ventaja para cuajar la remontada.. El cuarto parcial terminó cayendo también del lado del madrileño por 6-2, que igualó el partido y forzó el quinto set tras completar una remontada sostenida más en la inercia del juego que en golpes oportunos.

Una remontada que impulsa a Jódar

La sensación en ese momento era clara: el partido había pasado de estar controlado por Carreño a convertirse en un duelo de impulso claramente favorable a Jódar. Fue entonces cuando toda la carne estaba en el asador del quinto set. El madrileño salió decidido y rompió pronto el servicio de Carreño. Con mayor frescura y agresividad, amplió la ventaja sin titubeos. El veterano intentó resistir, pero el joven cerró el partido con autoridad y ritmo imparable. Una victoria que clasifica a Rafa Jódar para los cuartos de Roland Garros

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