Jódar remonta a Carreño y se planta con épica en cuartos de Roland Garros

Rafa Jódar logró firmar esa clase de partidos que se quedan en la memoria de Roland Garros. Después de más de cuatro horas de un partido intenso, el madrileño sudó la gota gorda para una remontada histórica al también español Pablo Carreño Busta para clasificarse por primera vez a cuartos de final y poner en pie a todos los asistentes.

El encuentro entre los dos españoles planteaba dos perfiles muy distintos. A un lado, el joven Jódar, que se quería mover más por un juego más agresivo, y un Carreño que planteaba un partido más calculado, apoyándose en jugar desde el fondo y haciendo una lectura muy táctica de la evolución del partido.

Carreño empezó como un vendaval

El primer set parecía que Rafa iba a ser el dominador del partido, poniéndose 3-0 en apenas nueve minutos. Un espejismo que rápidamente iba a darse la vuelta. Jódar necesitaba más trabajo para sostener sus servicios, jugando puntos largos y siendo más impreciso ante la profundidad de bola que estaba metiendo el asturiano. Fue entonces cuando Carreño logró administrar sus juegos con más estabilidad, evitando ofrecer demasiadas opciones al resto del madrileño. Rafa intentaba recuperar la iniciativa cuando tenía espacio para darle fuerza con la derecha y adelantar su posición en pista. Pero Carreño respondía con una defensa ordenada y evitaba esos cambios de ritmo que produjeran intercambios más precipitados.

Con ya el primer set avanzado y apretado, fueron los detalles los que terminaron marcando la diferencia. Carreño fue más preciso en los puntos clave. Aprovechó mejor sus oportunidades de hacer daño y terminó cerrando el primer parcial por 6-4, demostrando más regularidad el asturiano.

El segundo set empezó con una propuesta más intensa de Jódar. Aumentó el ritmo buscando más agresividad en el resto y cambiar ese patrón que tanto le había perjudicado en el primero. Durante buena parte del parcial trató de recuperar sensaciones y cortar el control que favorecía a Carreño. Con eso había impuesto una versión suya más vertical: cerrar antes los puntos y llevarse la segunda manga.

Pero Carreño sabía que todo su juego se basaba en el mismo esquema: ganar en las grandes oscilaciones. Protegió bien sus servicios y se mantuvo consistente desde el fondo. Cuando la presión apretaba, Pablo estaba más tranquilo. Más allá de los golpes ganadores o de los momentos de iniciativa, su ventaja estuvo en la construcción de los puntos y en la capacidad para obligar a Jódar a jugar con muy poco margen.

Jódar fue poco a poco cediendo en la segunda parte y cometió varios errores que hicieron inclinar de nuevo el parcial hacia Carreño. El 6-4 del segundo set consolidó una ventaja para Carreño que dejaba el partido muy complicado para un Rafa que se veía consternado después de verse 2-0 abajo y con muchas dudas de cómo hacerle daño a su compatriota.

Rafa Jódar no se rindió