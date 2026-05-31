El detalle de Marta Ortega a Bad Bunny en su primer concierto de Madrid: es de Zara y cuesta menos de 30 €

Bad Bunny triunfó en su primera noche en Madrid y lo hizo rodeado de algunas de las caras conocidas más relevantes de nuestro país y parte del extranjero. Mientras que en Barcelona tuvo a Úrsula Corberó y Miranda Makaroff, en Madrid se dejaron ver Ester Expósito, Eugenia Silva, Ana de Armas, Paz Vega y Clara Galle, entre otras. Pero la que más destacó por su discreción, y por el detalle que tuvo con el artista, fue Marta Ortega.

La hija de Amancio Ortega, artífice del gigante del fast fashion y figura clave en la nueva etapa de la compañía, comenzó la noche en la grada VIP junto a su marido, Carlos Torretta, y otras personalidades del panorama social y empresarial. Sin embargo, no permaneció todo el concierto en esa zona privilegiada. Fue una de las invitadas que bajó a la ya famosa Casita de Benito, el espacio más exclusivo del show y punto de encuentro de los invitados más cercanos al entorno del artista.

Allí compartió espacio con otros VIP, aunque manteniendo en todo momento su habitual perfil bajo. Tanto es así que muchos de los presentes no se percataron de su presencia hasta que algunas publicaciones en redes sociales la situaron dentro de la caseta, muy cerca del propio Bad Bunny, en uno de los momentos más comentados de la noche.

La relación entre Zara y el cantante puertorriqueño viene de lejos. Ya en la última Super Bowl, Bad Bunny apareció con un estilismo de la firma española, un gesto que reforzó la conexión entre ambas partes. Y en la MET Gala, donde Marta Ortega ha sido invitada personal de Anna Wintour, la presidenta de Inditex volvió a situar a la marca en el mapa internacional de la moda más aspiracional. Ahora, ese vínculo se materializa en Madrid con una colección cápsula que ha revolucionado tanto tiendas físicas como la web.

Hace apenas unos días, la plaza de Callao se convertía en el epicentro de esta colaboración con la instalación de una estructura homenaje a las 150 piezas de la colección «Benito Antonio», que ha agotado existencias en cuestión de horas. Algunas prendas incluso han llegado a plataformas de reventa donde alcanzan precios que duplican o triplican su valor original.

En este contexto, Marta Ortega ha querido sumarse al fenómeno con un gesto tan sencillo como calculado: lucir una de las camisetas de la colección de Zara durante el concierto. Mientras otras invitadas apostaban por estilismos más elaborados, ella optó por una pieza simple: una camiseta bicolor en azul, con mangas rojas y ribete del cuello en verde, que conecta directamente con la estética que Bad Bunny ha querido rendir a Puerto Rico y a su universo creativo.

La prenda, además, sigue disponible en la web de la firma y tiene un precio inferior a los 30 euros, lo que añade un contraste llamativo dentro de un entorno dominado por estilismos de lujo y firmas internacionales.

Más allá del gesto puntual, la presencia de Marta Ortega en este tipo de eventos refuerza la nueva etapa de Inditex bajo su influencia: una marca que ya no se percibe únicamente como fast fashion, sino como un ecosistema más aspiracional, donde la experiencia, la cultura pop y la moda dialogan de forma cada vez más evidente.

Bad Bunny, por su parte, continúa consolidando su estatus como fenómeno global capaz de aglutinar música, moda y cultura en un mismo espacio. Y Madrid, al menos por una noche, volvió a convertirse en el epicentro de todo ello.