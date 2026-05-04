Inditex irrumpe en la Met Gala: Marta Ortega y Carlos Torretta invitados sorpresa de Anna Wintour

La Met Gala está considerada como los «Oscar de la moda» y está claro que quien asiste lo hace porque tiene un nombre de peso en la industria. Aunque el objetivo principal sea recaudar fondos para el Costume Institute del Museo Metropolitano de Nueva York, la presencia de rostros conocidos es esencial para copar titulares en los medios de comunicación de todo el mundo. La asistencia es bastante diversa y la bandera española ha ondeado en más de una ocasión con figuras representativas. Este año sabíamos que asistiría Georgina, una de nuestras claras representantes, pero, como noticia prácticamente de última hora, hemos conocido que dos nombres nacionales de un gigante de la moda han confirmado su presencia: Marta Ortega y Carlos Torretta han dado la sorpresa de la noche.

Hasta la fecha, no figuraba como una asistente habitual, así que se podría decir que Inditex sube un nuevo nivel con una representación corporativa en la red carpet más importante del mundo de la moda. Eso sí, no es casualidad. Ortega, presidenta no ejecutiva del gigante gallego, lleva tiempo reforzando su perfil internacional con una estrategia discreta pero firme. Ha impulsado exposiciones con imágenes de Peter Lindbergh e incluso ha organizado eventos a los que ha asistido la mismísima Naomi Campbell. Huye del ruido mediático, pero el foco la persigue, y ha conseguido abrirse paso en la élite internacional sin estridencias. Parece que ha llamado la atención de Anna Wintour, puesto que es ella misma la que aprueba o no los perfiles que van a asistir a su gala. La directora creativa de Vogue estuvo en Arteixo el año pasado y parece que se llevó bien con la hija de Amancio Ortega, tanto que ha dado luz verde a sentarla en su evento.

Lo que sí sabemos es que no ha ido gratis. Una de las normas, seas quien seas, es que para asistir necesitas pagar el asiento o, en su defecto, una mesa. La entrada básica ronda los 50.000 dólares por persona, mientras que muchas marcas optan por adquirir una mesa completa, compuesta por algunas de las caras más influyentes del momento. En este caso, el precio de una mesa puede alcanzar los 300.000 dólares, una cifra al alcance de muy pocos y que confirma el nivel de exclusividad del evento.

Está claro que su presencia en la gala organizada por Anna Wintour no solo tiene una lectura social, sino también estratégica. A Marta Ortega le interesa pisar la alfombra roja y formar parte del escenario donde se decide mucho más que la estética. La Met Gala no es simplemente un desfile de extravagancias, sino un escaparate internacional donde las grandes casas de moda, las celebridades y los líderes del sector marcan territorio. Estar ahí significa pertenecer a esa élite que marca tendencias y proyecta influencia a escala global.

En definitiva, la asistencia de Ortega refuerza el papel de España en la moda internacional, tradicionalmente dominada por franceses e italianos. Inditex, con marcas como Zara, muy consolidada en Estados Unidos, ha revolucionado el modelo de negocio del sector y ha redefinido el concepto de fast fashion. Ahora, además, busca consolidar su peso también en el terreno de la imagen y la influencia cultural.