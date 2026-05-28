Estamos en mayo y ya he leído mi libro favorito de 2026

Aunque aún quedan varios meses por delante y muchas lecturas, resulta difícil que aparezca en mi vida un libro mejor que éste durante el 2026. Hablamos de una novela que ya es un clásico de la literatura europea y de la que llevaba tiempo con ganas y con miedo de leer. Y es que se trata de una historia durísima, inquietante e incómoda que, sin embargo, supone un ejercicio de estilo incomparable. Además, oculta entre sus páginas uno de los giros argumentales más suicidas e impactantes que un servidor ha visto en mucho, muchísimo tiempo.

‘Claus y Lucas’ de Agota Kristof

SINOPSIS OFICIAL: En un país en guerra ocupado por un ejército extranjero, dos hermanos, Claus y Lucas, han sido abandonados por su familia y puestos al cuidado de su abuela, a la que sus vecinos llaman la Bruja. La barbarie del convulso mundo en el que viven les lleva a emular la crueldad que ven en él. De una inteligencia superior, serán capaces de utilizar cualquier recurso para sobrevivir, pero una vez asegurada su supervivencia, intentarán poner remedio a muchas de las dramáticas situaciones que les rodean. Los distintos caminos que terminan eligiendo al final de la guerra marcarán sus vidas para siempre.

Formado por las novelas El gran cuaderno, La prueba y La tercera mentira, el tríptico Claus y Lucas es un retrato poliédrico de la complejidad humana, un libro extraordinario sobre los horrores de la guerra y los totalitarismos.

Basado en las vivencias infantiles de su autora, una exiliada húngara que lo escribió en francés, este libro que se publicó por primera vez a finales de los años ochenta es un auténtico clásico moderno.

OPINIÓN: Guerra, hambre, niños huérfanos, dolor, muerte y tragedia. Obviamente, entiendo que Claus y Lucas pueda provocar pereza o rechazo a priori. Yo lo tenía en el radar desde hace años, pero, claro, pensaba que tenía que estar de humor.

No voy a mentir, es un libro muy duro, pero, a la vez, se lee increíblemente rápido gracias a su prosa comedida, su falta de sentimentalismo, sus frases simples y sus capítulos cortos.

Es interesante saber que la autora empezó a escribir este tríptico en francés cuando ésta no era su lengua materna. Eso se nota en la evolución de las tres novelas (que aquí se han publicado en un único tomo). El lenguaje va haciéndose más complejo y más rico a medida que avanza la historia, a la vez que crece la psicología de los personajes.

No voy a hacer spoilers, pero Claus y Lucas tiene uno de los giros argumentales más valientes, lógicos, profundos y suicidas que yo he leído en mi vida. Una novela imprescindible.