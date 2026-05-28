Las sandalias planas vuelven a convertirse en el gran comodín del armario estival, pero esta temporada lo hacen con una intención mucho más sofisticada. Lejos de limitarse a un papel práctico, los nuevos diseños de Zara juegan con acabados artesanales, detalles joya y siluetas minimalistas capaces de transformar cualquier look. Desde las versiones boho con tachuelas hasta las bailarinas deportivas de rejilla, el calzado plano adopta una nueva dimensión donde comodidad y estética conviven en equilibrio perfecto.

Las sandalias planas de Zara que definirán el verano 2026

Las pasarelas y el street style ya lo habían adelantado: el verano 2026 estará marcado por piezas relajadas, pero con personalidad. Y precisamente ahí reside el éxito de estos modelos; funcionan tanto con estilismos básicos como con propuestas mucho más elevadas. A continuación, las cinco sandalias de Zara que realmente merece la pena incorporar al armario esta temporada.

Las bailarinas de rejilla reinventan la tendencia ‘jelly’

Las bailarinas evolucionan este verano hacia versiones mucho más técnicas y contemporáneas. La bailarina deportiva con rejilla en tono azul recoge la esencia de los famosos jelly shoes, pero sustituye el acabado plástico por una rejilla ligera con efecto metalizado mucho más sofisticado. Su estética híbrida, a medio camino entre lo deportivo y lo romántico, conecta directamente con una de las grandes obsesiones del momento: los looks que mezclan funcionalidad y feminidad. El abalorio del cierre y el detalle metálico frontal aportan un aire joya muy sutil.

Para llevarlas con acierto, nada como combinarlas con pantalones capri blancos, camisa oversize azul cielo y un bolso mini plateado. Un estilismo pulido pero relajado que resume perfectamente la estética cool del verano 2026.

Sandalias con tachuelas de estilo boho

La tendencia boho sigue evolucionando y este año incorpora una dosis más urbana y sofisticada. La sandalia de piel con tachas de Zara resume perfectamente esta estética gracias a sus detalles metálicos, presentes también en bikinis, cinturones y bolsos esta temporada.

El secreto para llevarlas está en compensar su fuerza visual con prendas sencillas. Un look monocromático en tonos crudo permite que las tachuelas se conviertan en protagonistas absolutas. Añadir un cinturón a juego crea coherencia estética y aporta ese acabado estudiado que transforma un outfit básico en uno mucho más COOL.

De ante con detalle metálico

La sandalia de piel con detalle metálico confirma que el minimalismo continúa dominando las tendencias estivales. Su diseño depurado, con tira para el dedo y acabado en punta cuadrada, recuerda a esas sandalias de estética noventera que las insiders de moda combinan con prendas fluidas y tonos naturales.

El detalle metálico aporta el punto sofisticado justo para elevar un estilismo aparentemente sencillo. La clave está en apostar por una paleta neutra y relajada: un pantalón verde caqui de silueta amplia junto a una camiseta de punto color arena crean un conjunto effortless con aire mediterráneo. El resultado es un look que funciona igual de bien para una jornada urbana que para una cena informal frente al mar.

Con tiras cruzadas y tono burdeos

El rojo intenso evoluciona hacia tonalidades más profundas y elegantes. La sandalia plana de tiras cruzadas en color burdeos se posiciona como una de las opciones más sofisticadas de la temporada gracias a su diseño minimalista y extremadamente versátil.

La mezcla más interesante llega al combinarla con shorts lenceros con detalle de puntilla y una parte superior amplia y fluida. Ese contraste entre lo delicado y lo relajado consigue un estilismo boho. Además, el burdeos funciona especialmente bien con pieles bronceadas y accesorios dorados, convirtiéndose en una alternativa mucho más sofisticada que los tonos vibrantes clásicos del verano.

Las doradas que elevan cualquier ‘look’

Hay zapatos capaces de transformar por completo un look y la sandalia plana efecto metalizado pertenece claramente a esa categoría. Sus multitiras con nudos y acabado dorado convierten incluso el conjunto más básico en una propuesta nocturna.

La gran ventaja de este modelo es su versatilidad: funciona con vestidos lenceros, pantalones fluidos de lino o incluso con prendas de lentejuelas para las noches de verano más atrevidas. El contraste entre el acabado metalizado y piezas minimalistas crea ese equilibrio entre sofisticación y naturalidad que domina las tendencias actuales.