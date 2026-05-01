Adiós para siempre a las cuñas: he encontrado en Zara y Mango estas sandalias planas que estilizan la silueta

Arranca una nueva temporada donde nos quitamos las botas y otros zapatos cerrados para entrar en la ligereza de las sandalias planas. Hemos encontrado unas en Zara y Mango que son lo más y transformarán estos meses en los que el calor vuelve. Al ser planas, desprenden pura comodidad y las llevas con cantidad de prendas, así tienes un look definido y distinto cada día.

Aunque hay muchas marcas en el mercado, ir a por lo seguro es una gran ventaja. Tanto Zara como Mango aportan calidad y diseño. Sus zapatos siempre se adaptan a la moda y cuentan con modelos bien parecidos a los de pasarela. Así tienes una gran variedad de sandalias planas para que tus pies se vean y puedas ir bien guapa, moderna y con cantidad de razones para ir a la última tanto en eventos algo señalados como en un día de playa o de fiesta con amigos.

Sandalias planas de Zara y Mango: adiós cuñas

Las sandalias planas de Zara son tan destacadas que tienen una sección entera para ellas. Estos estilosos zapatos están dentro de la nueva colección online, donde encontrarás docenas de estilos, desde delicadas sandalias planas hasta chanclas robustas, pasando por sandalias de tiras anudadas al tobillo.

Las sandalias blancas, marrones, negras y metalizadas nunca pasan de moda, mientras que los modelos adornados con lentejuelas o bordados te aportarán mucha originalidad.

Sandalia plana hebilla

Zapato tipo sandalia plana. Doble tira con detalle de hebilla metálica en la parte delantera. Pespunte a contraste de color en la planta. Acabada en punta redonda.

Composición y cuidados

medidas

Alto: 9.0 cm

Ancho: 16.98 cm

Largo: 22.5 cm

Corte

100% poliuretano

forro

100% poliuretano

Suela

100% poliuretano termoplástico

Plantilla

55% poliuretano termoplástico

45% poliuretano

Que contiene al menos:

Suela

40% poliuretano termoplástico reciclado certificado RCS

Plantilla

22% poliuretano termoplástico reciclado certificado RCS

Materiales certificados

Poliuretano termoplástico reciclado certificado rcs

Este material es un tipo de caucho sintético reciclado que se recupera durante los procesos de fabricación de otros productos que utilizan tipos de materiales similares, como hinchables, colchones, flotadores, etc. Cuenta con la certificación Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Cuidados

Cuidar de tus prendas para alargar su vida útil.

Acciones simples como limpiar los artículos con un paño de algodón seco o un cepillo suave, según las características del producto, pueden ayudarnos a cuidarlos.

Guía para el cuidado de la ropa

No lavar

No sumergir en agua

No usar lejía / blanqueador

Cuero/Charol/Antic. Limpiar con trapo de algodón seco.

No planchar

Ante/Nobuck/Serraje. Limpiar con cepillo suave o esponja dura.

No limpieza en seco

Cuero. Se pueden aplicar ceras incoloras o al tono de la piel.

No usar secadora

Ante/Nobuck/Serraje. Pueden protegerse con sprays tratantes o repelentes de polvo (hidrofugante para mopas).

Sandalia lazos piel

Zapato tipo sandalia plana en piel. Tiras cruzadas en la parte delantera. Detalle lazos. Acabado en punta cuadrada.

Medidas

Alto: 10.2 cm

Ancho: 13.61 cm

Largo: 25.99 cm

Corte

100% piel vacuno

Suela

100% poliuretano termoplástico

Plantilla

100% piel vacuno

Que contiene al menos:

Suela

51% poliuretano termoplástico reciclado certificado RCS

Materiales certificados

Poliuretano termoplástico reciclado certificado rcs

Este material es un tipo de caucho sintético reciclado que se recupera durante los procesos de fabricación de otros productos que utilizan tipos de materiales similares, como hinchables, colchones, flotadores, etc. Cuenta con la certificación Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Por su parte, las sandalias planas de Mango son el complemento perfecto para cualquier temporada. aquí encontraremos desde diseños con tiras entrelazadas hasta detalles de eyelets, estas sandalias son ideales para quienes buscan comodidad sin sacrificar el estilo.

Con opciones en piel bovina y caprina, nuestras sandalias planas de mujer garantizan durabilidad y un toque de elegancia a cada paso. Además, para quienes prefieren un toque de brillo, y más elegancia, las doradas con detalles ofrecen un estilo único y sofisticado.

Estas sandalias son perfectas para cualquier ocasión. Ya sea que estés disfrutando de un día soleado en la playa o paseando por la ciudad, las sandalias planas de mujer son tu mejor aliada.

Sandalia piel tiras cruzadas

100% piel bovino. Flat. Diseño de tiras cruzadas. Cierre de tira con hebilla.

Composición

Corte: 100% piel bovino

Plantilla: 100% piel caprino

Suela/piso: 100% caucho termoplástico

Fijación/suela: 100% pegado

Forro (calzado): 100% poliuretano

Cómo cuidar las sandalias

Limpiar con un paño seco o ligeramente húmedo.

No lavar en lavadora ni sumergir en agua.

Evitar el contacto prolongado con agua o humedad.

Guardar en un lugar fresco y seco, lejos del sol directo.

Para alargar su vida útil, evitar el uso excesivo en terrenos irregulares o mojados.

Estos cuidados básicos aseguran que las sandalias mantengan su apariencia y estructura durante varias temporadas.