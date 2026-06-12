Deja un frigorífico en la puerta del punto limpio de Foz y se enfrenta a una multa de hasta 1.500 euros

Un vecino de la localidad gallega de Foz se expone a una multa de entre 750 euros y 1.500 euros por dejar una nevera mal colocada en el punto limpio de la población. La policía logró identificar a esta persona, que tendrá que cumplir con una multa elevada, ya que se considera que cometió una infracción grave por incumplir con la ordenanza municipal del reglamento de funcionamiento del servicio de punto limpio. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la multa a la que se expone este vecino de la localidad.

Este insólito hecho ha tenido lugar en la localidad de Foz, un municipio de la provincia de Lugo de poco más de 10.000 habitantes. Esta localidad es una de las más bellas de esta comunidad autónoma, ya que está situada a la orilla del mar Cantábrico y en la desembocadura del río Masma. Este pueblo marinero ahora se ha convertido en uno de los grandes puntos turísticos de la zona, a la que acuden cada año cientos de miles de turistas para enamorarse de su naturaleza, cultura y gastronomía.

Como sucede en todos los municipios de España, esta localidad cuenta con un punto limpio, también llamado punto verde, que es un emplazamiento municipal diseñado para que los ciudadanos depositen de forma gratuita sus electrodomésticos, que por su tamaño o toxicidad no se deben dejar en los contenedores de la calle. Y lógicamente, los vecinos que no cumplan con esta normativa están sujetos a multas, según se confirma en las ordenanzas municipales.

La multa a la que se expone un vecino de Foz

Por ello, un vecino de la localidad de Foz se expone a una multa de hasta 1.500 euros por no cumplir con las directrices del ayuntamiento en esta materia. Según informa La Voz de Galicia, el protagonista de esta historia ha sido denunciado por la policía después de dejar una nevera de grandes dimensiones mal situada en el punto limpio de la localidad. Este ciudadano sí cumplió con la premisa de dejar este electrodoméstico en el punto limpio de la localidad, pero no lo dejó colocado como debería.

Según informa este medio, el vecino dejó la nevera justo en la puerta de entrada del punto limpio de Foz, que está situado en el Escanlar, en la famosa parroquia de Vilaronte de la localidad gallega. Esta forma de colocar la nevera bloqueó la puerta de entrada y el encargado del punto limpio no pudo solucionar la situación debido al peso de este electrodoméstico.

Por ello, las autoridades se tuvieron que hacer acto de presencia y, tras verificar en las cámaras del lugar, efectuaron una denuncia de un vecino que se expone a una multa de entre 750 euros y 1.500 euros por cometer una infracción grave, según reza la ordenanza municipal del reglamento de funcionamiento del servicio de Punto Limpio.