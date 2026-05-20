La playa “mediterránea” de Galicia que cada verano enamora a más madrileños cansados de Valencia

A un mes del inicio del verano, se da el pistoletazo de salida para disfrutar de las zonas de costa. Una de las opciones favoritas de los madrileños es la costa valenciana al ser próxima a la comunidad. Aunque en la actualidad hay quien prefiere lugares del norte como Galicia, donde la playa se enlaza a la perfección con la montaña, aunque esté el problema de las aguas gélidas.

Esa suele ser la norma, pero el litoral gallego es muy extenso y cuenta con un conjunto paisajístico de gran valor. Entre esas opciones, está la playa de Area, en la ría de Viveiro, donde la playa regala a las personas un baño agradable.

El agua en la zona llegó a registrar el año pasado una temperatura media de 20 °C. Si se comparase con otros lugares de la comunidad, superaría a todos los arenales de las rías bajas, convirtiéndose en un destino perfecto para el verano en Galicia, permitiendo la opción de bañarse.

Playa de Area en Galicia

La playa gallega de Area tiene una arena fina y blanca con aguas cristalinas. La zona, además, tiene un gran interés cultural al estar muy cerca de los restos arqueológicos de la villa romana de Estabañón y de la villa medieval de Arenas (ambas bajo el mar).

Por la calidad de sus aguas, cuenta con el distintivo de la Bandera Azul y la Q de calidad, por lo que se permiten muchos servicios como cursos de vela o surf. En 2026, la comunidad gallega ha alcanzado un total de 118 banderas azules, diez más que el año pasado, siendo la tercera comunidad con más distinciones de España.

Seis playas vuelven a lucir la bandera azul tras perderla años atrás y cuatro la consiguen por primera vez, lo que refleja una mejora continua en aspectos como la calidad del agua, la seguridad o la accesibilidad.