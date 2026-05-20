Los padres de Sandra Peña señalan al colegio por el estado de embriaguez de su hija: «Sólo pudo beber allí»

Los padres de Sandra Peña, la menor sevillana que se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, han solicitado que se investiguen las circunstancias que rodearon su fallecimiento, especialmente la secuencia de hechos ocurridos el 14 de octubre de 2025. En este sentido, cuestionan que Sandra «llevaba casi un litro de alcohol en el cuerpo» y sostienen que «sólo pudo tomarlo en el colegio».

«Sandra tarda en llegar desde el colegio a la azotea diez minutos. Del colegio sale acompañada por sus amigas. Creemos que bebió alcohol en el colegio porque no tenía a nadie que la siguiese de cerca, no tenía el protocolo abierto. Por eso queremos esa investigación», ha añadido el padre de la menor, José Manuel Peña, en una entrevista en el programa Hoy en Día de Canal Sur.

Asimismo, el progenitor ha subrayado que la autopsia detectó en el organismo de Sandra una tasa de 0,59 miligramos de alcohol en sangre, una cifra que considera «mucha cantidad», especialmente tratándose de una menor. «No estamos hablando de un par de chupitos ni de una cerveza, es una cantidad de alcohol muy alta, queremos que se investigue», ha insistido.

En relación con el sobreseimiento provisional de la querella presentada contra el colegio Irlandesas Loreto y miembros de su equipo directivo, los padres han reconocido que ha supuesto «un jarro de agua fría».

«Nos ha dejado completamente bloqueados porque jamás pudimos imaginar que esto pudiese pasar. Pensábamos que estaban estudiando el caso, teníamos esperanza. Pero en estos meses el juez no se ha puesto en contacto con la fiscal de menores, que es la que lleva la investigación en la que se basa nuestra querella», ha señalado la madre de Sandra, Zara Villar.

En la misma línea, ha recalcado que «en estos meses, el juez no ha llamado a nadie a declarar». Aunque respetamos la decisión de la justicia, no podemos compartirla. Echamos en falta muchas cosas. No se habla, por ejemplo, de la autopsia de Sandra», ha añadido.

«Mi hija tenía un grave daño psicológico. Esto ocurrió en el colegio. Se están obviando muchas cosas y queremos que se investiguen», ha concluido el padre.

En este contexto, la familia anunció hace unos días que recurrirá el archivo de la querella presentada contra el centro educativo Irlandesas Loreto de Sevilla y varios docentes, al tiempo que reclamaba que continúe la investigación para «depurar responsabilidades» y que «verdaderamente, el caso de Sandra sea un antes y un después» en materia de acoso escolar.

Por su parte, el juez acordó el sobreseimiento al considerar que «el colegio y sus responsables adoptaron medidas para combatir la situación de acoso, pero no les era exigible, de hecho nadie se lo esperaba, que controlaran a la menor en todo momento para evitar que se quitara la vida». Asimismo, indicó que el suceso «ocurrió fuera del ámbito del colegio sin que el deber in vigilando de los educadores se extendiera al domicilio de la menor».

Por último, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha precisado que el expediente administrativo abierto en su momento al centro para determinar si se activó o no el protocolo contra el acoso escolar «sigue su curso».