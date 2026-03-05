Difunden el domicilio de Rita Maestre en una página de servicios sexuales y se presentan hombres en su casa

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha denunciado que está sufriendo acoso por parte de desconocidos en su propia casa porque un internauta ha difundido su dirección en una página en la que se ofrecen servicios sexuales.

Así lo ha denunciado en un vídeo difundido en redes sociales en el que explica que «varios hombres» se han personado en la puerta de su casa, preguntando por ella, diciendo que han «hablado por Telegram» y «pensando que pueden pagar por sexo».

Maestre ha explicado que la situación -en la que se encuentra desde hace aproximadamente un año- se repitió en varias ocasiones hasta que, en una de ellas, un hombre subió desde el portal hasta la puerta de su vivienda. Al preguntarle quién era, él le respondió que había estado hablando con ella por un canal de Telegram. Tras ese episodio decidió acudir a la Policía y presentar una denuncia.

Semanas después de iniciarse la investigación, según ha explicado, los agentes le informaron de que alguien que conoce su dirección la estaba difundiendo en Internet. «Hay alguien que conoce la dirección de mi casa y que la ofrece en Internet en anuncios anónimos. Hay alguien dándole a hombres la dirección de mi casa para que vengan aquí pensando que pueden pagar por sexo», ha denunciado.

Maestre ha señalado que estos episodios continúan produciéndose y que el último ocurrió hace tan sólo dos semanas. «Son hombres que aparecen en muchos casos borrachos y a cualquier hora del día», ha explicado. La portavoz de Más Madrid ha indicado que hay una investigación en marcha para identificar a los responsables.

Por su parte, la vicealcaldesa, portavoz y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha mostrado su respaldo a Rita Maestre y ha asegurado que el Ayuntamiento le dará «toda la protección que necesite».

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Sanz ha trasladado un «mensaje de total, absoluta condena y repulsa ante esos hechos que está sufriendo». «Por supuesto que cuenta con todo el apoyo, todo el respaldo y toda la ayuda desde el equipo de Gobierno Municipal y, por supuesto, en el ámbito de la protección de la Policía Municipal de Madrid para incrementar si fuera necesario esa protección», ha señalado.

Haciendo gala de la discreción necesaria en esta situación, la vicealcaldesa ha remarcado que se le dará a Maestre «toda la protección que necesite y si es necesario incrementarla, se incrementará». «Quiero transmitir el apoyo, la repulsa total y absoluta a la situación que está sufriendo y de ayuda en todo lo que pueda necesitar por parte del equipo de Gobierno municipal», ha sentenciado.