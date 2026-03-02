La Fiscalía se ha querellado contra el alcalde de Monforte de Lemos (Lugo), el socialista José Tomé, por acoso sexual a una militante socialista y abuso en el ejercicio de la función pública. Tomé dimitió el pasado mes de diciembre como presidente de la Diputación de Lugo tras salir a la luz varias denuncias de acoso sexual de militantes.

Esta querella es por una de ellas, sobre hechos cometidos en septiembre de 2025. El Ministerio Público considera que los hechos «poseen indicios fundados de criminalidad para ejercer de forma inmediata la acción penal, mediante la apertura de unas diligencias de investigación preprocesal» y la presentación de esta querella, «sin ser necesario efectuar ninguna diligencia de investigación desde la Fiscalía».

Tomé aseguró el pasado mes de diciembre que dejaba su cargo en la Diputación de forma voluntaria, por «responsabilidad» y para facilitar su defensa, pero que mantendría su puesto como alcalde de Monforte de Lemos.

Este dirigente socialista ha sido denunciado por varias militantes del PSOE por «comportamientos machistas». Las denunciantes acusan a Tomé de tocamientos no consentidos, llamadas y mensajes subidos de tono y por ofrecer puestos de trabajo a cambio de favores sexuales. Las afectadas aseguran que el comportamiento de José Tomé era conocido, un secreto a voces.

Las denuncias por acoso sexual

Las denuncias por acoso sexual en el PSOE se acumulan. La última se conoció el pasado lunes y se saldó con la dimisión del alcalde socialista de La Algaba (Sevilla), Diego Manuel Aguera, tras ser denunciado por acoso sexual a un menor.

Al socialista Toni González también lo acusa una mujer de acoso sexual y acoso laboral. González dejó el partido el pasado mes de diciembre a raíz de la denuncia, pero se mantiene como alcalde de Almusafes, donde, según la denunciante, tuvieron lugar los hechos.

En diciembre llegaron a salir a la luz hasta cinco denuncias de acoso sexual en las filas socialistas. A los ya citados se suman también Paco Salazar, ex alto cargo en Moncloa y Ferraz y uno de los candidatos a sustituir a Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE; Antonio Navarro, líder del partido en Torremolinos; y Javier Izquierdo, miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE.

Salazar ha sido denunciado por varias mujeres a su cargo que le han señalado por un comportamiento inadecuado. Sin embargo, como ha informado este diario, el informe interno del PSOE protege al político: dice que las denuncias son «verosímiles», pero que el órgano contra el acoso del partido no las puede acreditar.

Por su parte, Antonio Navarro ha sido denunciado por acoso sexual por una militante socialista. La Fiscalía ya ha abierto diligencias preprocesales. Según expone la denunciante, en el último trimestre de 2021, comenzó a recibir «mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas» de Navarro, lo que generó en ella «un ambiente intimidatorio, degradante y humillante».

Señala una serie de mensajes enviados en el entorno laboral, así como «en horario nocturno y fuera del ámbito laboral», según el escrito, lo que generaba «una presión insoportable e incluso miedo». Además, indica que el denunciado realizaba otras acciones que «atentaban a la intimidad» y que aprovechaba cualquier ocasión para «sobrepasarse también físicamente». Para la denunciante, estos hechos podrían constituir un delito de acoso sexual y delitos de coacciones y acoso reiterado.

Incide la denunciante en la supuesta naturaleza «misógina, intimidatoria y agresiva» del denunciado y precisa que siguiendo los cauces internos del PSOE, los hechos fueron puestos en conocimiento de la organización en junio de este año y reiterados en octubre, siendo instruidos según el protocolo frente al acoso de la formación, pero sin que haya tenido respuesta sobre estas denuncias internas.

El PSOE, retratado por ‘The Guardian’

The Guardian retrató el falso «compromiso con el feminismo» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el MeToo del PSOE, destacando las denuncias por acoso sexual contra los dirigentes socialistas. Tanto el PP, como Vox, han usado las denuncias y la inacción del PSOE como prueba de la «corrupción y la hipocresía del Gobierno».

Como ha informado OKDIARIO, en su último Congreso Federal, el PSOE rechazó endurecer el protocolo interno contra el acoso sexual, pese a que una enmienda presentada desde Andalucía planteaba crear una figura específica con competencias claras de prevención, investigación y control.

La propuesta llegó al cónclave, celebrado a finales de 2024, pero fue dejada caer por el aparato del partido, entonces en manos de Santos Cerdán, y nunca llegó a votarse.

Sánchez presume de «feminismo»

En plena oleada de escándalos de acoso sexual y corrupción, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presume de feminismo y «transparencia». Ante los casos de acoso sexual en el PSOE, afirma que se pueden haber «cometido errores», pero que a los españoles «les renta este Gobierno» y descarta convocar elecciones.

«Habremos cometido errores, como todos. Pero siempre tenemos que recordar lo importante, y es que todos los derechos y todas las libertades de las mujeres han venido de la mano de las mujeres y del Partido Socialista Obrero Español. Todos ellos», asegura Sel presidente.

Lo cierto es que las violaciones se han disparado un 288% con el Gobierno feminista de Sánchez. Además, la ley del sólo sí es sí de la ex ministra de Igualdad Irene Montero ha beneficiado a miles de abusadores sexuales que han visto reducidas sus condenas con esta ley e incluso han sido excarcelados.

A ello se añade también el escándalo de los fallos de las pulseras antimaltrato, revelado en exclusiva por OKDIARIO, que han provocado sobreseimientos, absoluciones y situaciones de desprotección para las víctimas.