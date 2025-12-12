El informe interno del PSOE sobre Paco Salazar protege al que fuera estrecho colaborador de Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno. El documento, declarado como «confidencial» y del que apenas se conocen algunos detalles, reconoce que las denuncias de las víctimas son «verosímiles», pero que el órgano contra el acoso del partido no las puede acreditar.

La formación socialista ha admitido en su informe que las denuncias presentadas por las mujeres que trabajaron bajo las órdenes de Salazar son «procedentes». Sin embargo, el documento del PSOE considera que este tipo de comportamientos sólo es «una falta».

Si bien en la rueda de prensa de este viernes en la sede nacional del partido en Ferraz, la actual secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha matizado que «su conducta supone una falta muy grave prevista en los Estatutos Federales y contraria al código de conducta de nuestro partido».

En la misma línea que la número 3 del PSOE, el informe del órgano contra el acoso describe las actitudes machistas de Paco Salazar como una «conducta éticamente no adecuada», tal y como ha desvelado este viernes eldiario.es. Por ello, ese mismo documento apela a que implicaría una «falta prevista en el 86.i de los Estatutos Federales del PSOE».

Asimismo, el propio informe del órgano contra el acoso reconoce que «no puede considerar acreditada la total entidad de estos hechos, en particular, la gravedad real de los mismos ni todos sus extremos». Y lo argumenta por la carencia de «medios técnicos ni legales» para realizar una «adecuada comprobación de los mismos».

Sin denuncia a Fiscalía

En todo caso, el partido evita llevar el caso ante la Fiscalía, pese a que su Protocolo frente al acoso sexual en el PSOE sí obliga a hacerlo si se comprueba que las denuncias son «procedentes», que es tal y como han considerado los testimonios de las víctimas de Salazar.

Esta posición choca con la posición del partido en otro caso que ha tenido lugar en Algeciras. La formación alega que el alcalde del PP de la localidad gaditana, José Ignacio Landaluce, se había visto salpicado por otros delitos, además de acoso, que es lo que habría empujado al PSOE a llevarlo ante el Ministerio Público.

La denuncia apunta a delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual. El primer edil algecireño ha mantenido el cargo y su asiento como senador pese a haber renunciado a su militancia en el PP.

Aun así, Torró ha admitido que las mujeres denunciantes «que quieran emprender acciones legales» contarán con «todo el respaldo judicial para ello», aunque asegura que también respetan «a las que no deseen acudir a la vía jurisdiccional».

Además, la secretaria de Organización del PSOE ha asegurado que va a abrir un expediente informativo a Antonio Hernández, mano derecha de Salazar y que había sido señalado por las víctimas como presunto encubridor del colaborador de Sánchez.

También se abre ese mismo procedimiento «de oficio», pese a la inexistencia de denuncias, contra el senador socialista Javier Izquierdo. Y lo justifican en que «han aparecido noticias como un posible caso y para esclarecer los hechos».

El ‘casi’ relevo de Cerdán

Varias mujeres que trabajaron para Salazar en La Moncloa aseguraron ser víctimas de acoso sexual por parte de su superior. Las quejas relataban cómo el político socialista le habría realizado comentarios obscenos sobre su vestimenta y su cuerpo, mensajes intempestivos con invitaciones para cenar a solas fuera del horario laboral o incluso ofrecimientos de quedarse a dormir en casa.

Las denuncias llegaron justo cuando Salazar iba a ser nombrado secretario de Organización del PSOE en sustitución de Santos Cerdán, en ese momento en prisión provisional por formar parte de una presunta trama corrupta en el seno del partido. Éste, a su vez, había reemplazado al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ahora entre rejas por su vinculación a ese mismo caso.

Sin embargo, estas denuncias desaparecieron del canal interno de denuncias del PSOE cinco meses después, apenas unos días después de que Salazar dejase de ser militante socialista. Desde Ferraz atribuyeron este incidente a un error informático y aseguraron que, aun así, continuarían investigando los hechos denunciados.

Torró ha subrayado que nunca hubo voluntad de proteger a Salazar: «Ni yo ni nadie de esta organización ha intentado tapar ningún caso y el PSOE ha actuado de manera contundente». «Solucionamos cualquier problema de comunicación cuando fuimos advertidos», ha insistido en la rueda de prensa de este viernes en Ferraz.