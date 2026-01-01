El separatismo de Mallorca muestra sus garras a Jorge Campos (Vox) y hace cola para insultarle y amenazarle

El diputado por Baleares en el Congreso por Vox, Jorge Campos, ha sido lo primero en lo que ha pensado el independentismo mallorquín tras su tradicional manifestación secesionista por las calles de Palma del pasado martes. Insultos, amenazas de todo tipo incluidas amenazas de muerte, han inundado las redes sociales del político de las filas de Santiago Abascal.

Algunos de los insultos y amenazas provienen de políticos en activo y también cargos públicos apartados de la primera línea. Por ejemplo, Campos señala al expresidente del Parlament balear, Balti Picornell, quien engrosa así su lista de insultos a Campos a través de susperfiles en redes sociales.

«A ti también te iremos a buscar ,hijo de puta», «Al fascismo se le combate», «No habrá jaulas para tantos pájaros», «Así revientes, hijo de puta», «Rata genocida fascista infrahumana» o «Mis abuelos te hubieran reventado la cabeza a perdigonazos», son sólo algunos ejemplos de las lindezas que dedica el secesionismo mallorquín al diputado de Vox.

Cuando el independentismo de Mallorca convocó día y hora para su manifestación anual por las calles de Palma, Jorge Campos se limitó a señalar la convocatoria «ese día sabremos que están todos en el mismo sitio; esas oportunidades tendríamos que aprovecharlas». A las horas, tuvo que aclarar la provocación: se refería a observar y contar cuántos son.

Nuevo fracaso en el cada vez más irrelevante poder de convocatoria del separatismo mallorquín en la manifestación con motivo de la que ellos consideran la verdadera Diada de Mallorca que conmemora los días 30 y 31 de diciembre de cada año, la entrada de las tropas del Rey Jaime I en Palma (1229).

Apenas unos centenares de activistas se dieron cita en las calles de la capital balear frente a los tiempos del procés catalán cuando reunían hasta 6.000 manifestantes en algunas ediciones. Entre los presentes, entre otros, el alcalde separatista de Manacor, Miquel Oliver, y el coordinador de los independentistas de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia.

Y eso que en la juerga callejera secesionista de charanga y pandereta de la denominada Plataforma 31 de diciembre, no faltaron los representantes clásicos de la Obra Cultural Baleares (OCB) Joves per la Llengua y las organizaciones que conforman la marginal Esquerra Independentista de Mallorca (EIM), caso de la CUP, Arran, SEPC, Endavant, COS y Alerta Solidaria.