Un separatismo sin respaldo social y en decadencia reclama en las calles de Palma una «Mallorca libre»

Nuevo fracaso en el cada vez más irrelevante poder de convocatoria del separatismo mallorquín en la manifestación con motivo de la que ellos consideran la verdadera Diada de Mallorca que conmemora los días 30 y 31 de diciembre de cada año, la entrada de las tropas del Rey Jaime I en Palma (1229).

Apenas unos centenares de activistas se dieron cita en las calles de la capital balear frente a los tiempos del procés catalán cuando reunían hasta 6.000 manifestantes en algunas ediciones. Entre los presentes, entre otros, el alcalde separatista de Manacor, Miquel Oliver, y el coordinador de los independentistas de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia.

Y eso que en la juerga callejera secesionista de charanga y pandereta de la denominada Plataforma 31 de diciembre, no faltaron los representantes clásicos de la Obra Cultural Baleares (OCB) Joves per la Llengua y las organizaciones que conforman la marginal Esquerra Independentista de Mallorca (EIM), caso de la CUP, Arran, SEPC, Endavant, COS y Alerta Solidaria.

Bajo el lema La solució es la autodeterminació, la marcha arrancó a las 18.00 horas desde el Born y ha discurrido por las calles de Palma hasta la comúnmente conocida como plaza del Tubo en las Avenidas.

Las principales reivindicaciones de los manifestantes de EIM han sido la lucha por una Mallorca «libre» en un contexto político «marcado por la extrema derecha», el rechazo al «monocultivo turístico, la depredación del territorio y las políticas españolistas» o la defensa del catalán como lengua propia del archipiélago.

Entidades que se hacen llamar juveniles, de Palma y de algunos pueblos de Mallorca, se han sumado a esta convocatoria de la tarde del 30 de diciembre en la que los organizadores fechan el «nacimiento como pueblo» de Mallorca. Una Diada para ensoñaciones y reclamaciones de un «futuro digno», en defensa del catalán como «lengua de cohesión social entre mallorquines de todas las procedencias».

Ya antes de la marcha final de esta tarde la empresa municipal de limpieza Emaya tuvo que limpiar esta mañana, varias pintadas vandálicas realizadas en el centro de Palma por activistas separatistas en las que se podían leer Fora las forces d’ocupació y Al Països Catalans el joves seguen que llevaban en ambos casos la firma de Arran.

Emaya ya ha puesto los hechos en conocimiento del servicio de Infracciones Generales para la interposición de la correspondiente denuncia. Asimismo, la Policía Local de Palma ha elaborado el correspondiente informe, tras personarse en el lugar una vez alertada de los hechos.

En relación a esta convocatoria separatista, Vox ha anunciado hoy que presentará en el Consell de Mallorca una moción para el pleno ordinario del próximo jueves 8 de enero, en respuesta directa a esta manifestación para que la institución insular que gobiernan en coalición con el PP, se posicione de manera «contundente y sin ambigüedades contra el discurso separatista y las tesis que presentan a la isla como una víctima del “colonialismo español”.

El portavoz adjunto de Vox en la institución, David Gil, ha denunciado el incremento de la actividad propagandística de colectivos radicales tras la entrada de Vox en el gobierno insular.

«Determinados grupos separatistas han intensificado su agenda para imponer un relato falsificado de nuestra historia. No vamos a tolerar consignas xenófobas y excluyentes que pretenden presentar a España como una potencia colonizadora y a Mallorca como un territorio sometido», ha afirmado Gil.

Como estrategia para erosionar la convivencia desde Vox advierten que el uso del término «colonialismo español» no es una mera retórica, sino una estrategia política deliberada para fracturar la sociedad. Según Gil, «este discurso busca criminalizar a España y desacreditar nuestro marco constitucional»