Palo judicial a Carrefour: el Supremo tumba su tarjeta Pass y abre la vía a miles de reclamaciones

El Tribunal Supremo ha fallado contra la tarjeta de fidelización de Carrefour y ahora millones de consumidores podrán reclamar a la compañía francesa por los intereses abusivos de la Carrefour Pass, que puso en el mercado en 2019. El Alto Tribunal ha argumentado en la sentencia que no se informó a los clientes sobre las «características y riesgos» de esta herramienta. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la decisión que ha tomado el Tribunal Supremo con Carrefour.

Si tienes una tarjeta Carrefour Pass que sacaste antes de la pandemia, tienes que saber que tienes derecho a una indemnización por parte de la compañía francesa. El Tribunal Supremo emitió hace unos días una sentencia en la que ha fallado en contra de esta herramienta por la «falta de transparencia» y no informar sobre los «riesgos del sistema revolving». Todo ello después de la demanda colectiva presentada por la Asociación de Usuarios Financieros.

ASUFIN presentó la primera demanda en 2020 y, tras ser desestimada en primera instancia, el Tribunal Supremo ha fallado en contra de esta tarjeta de fidelización, que Carrefour sacó al mercado en 2019, y que se estima que contrataron 1,5 millones de clientes. Según ha informado la asociación, el saldo dispuesto de estas tarjetas llega hasta los 3.000 millones de euros tras ser sometidas a una de las cuotas de interés más altas del mercado, que llegó a ser del 22%.

Así que ahora estos clientes podrán reclamar la devolución de los intereses. «Estas cantidades (intereses) dependerán de lo que cada uno de los clientes haya contraído en crédito, que puede llegar a multiplicar por dos o tres el capital dispuesto», ha informado la Asociación de Usuarios Financieros en un comunicado emitido después de la sentencia del Tribunal Supremo ante la demanda colectiva interpuesta contra Carrefour.

El Supremo falla contra Carrefour

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo estimó el recurso de casación impuesto por ASUFIN el pasado miércoles 25 de febrero y que puede suponer la devolución de millones de euros a los 1,5 millones de clientes de Carrefour que en los últimos años han generado una deuda de 3.000 millones de euros con las tarjetas de fidelización del Carrefour. Todo ello porque el Alto Tribunal ha considerado que no se informó a los usuarios sobre las «características y riesgos» de las tarjetas Carrefour Pass.

Según reza la sentencia emitida por el Tribunal Supremo, y que recoge la Cadena SER, el contrato que en su día firmó 1,5 millones de clientes no informó «sobre las características y, sobre todo, sobre los riesgos del sistema revolving» y «parece encaminado más a mostrar las ventajas de la tarjeta que a permitir que el consumidor sea consciente de los riesgos de utilización del sistema al que se ha hecho referencia».

Patricia Suárez, responsable de ASUFIN, ha celebrado esta pequeña victoria para los consumidores después de la sentencia publicada por el Tribunal Supremo y ha informado sobre los problemas surgidos en los últimos años con las tarjetas Carrefour Pass. «Han supuesto para muchas familias un sobreendeudamiento, no solamente por la falta de transparencia de estas tarjetas, sino porque tienen un sistema anatocista (aquel en que los intereses también generan intereses) en el cálculo de intereses) y que ha supuesto que muchas familias se endeudasen sin límite», contó en la SER.

«Conseguías puntos para obtener descuentos, pero al mismo tiempo, en la propia caja del supermercado, podías endeudarte de manera ilimitada», informó en este mismo medio la presidenta de una asociación que ahora luchará porque se devuelvan a los clientes las cantidades correspondientes en función de los intereses pagados por una tarjeta de fidelización que ha acumulado más de 3.000 millones de deudas a 1,5 millones de clientes.