Ni Aldi ni Carrefour: éste es el supermercado mejor valorado por los españoles y la OCU lo ha confirmado

A la hora de elegir entre los mejores supermercados, la opinión de los consumidores suele moverse entre la costumbre, el precio y también porque no, la sensación de dar con el establecimiento en el que encuentran de todo sin necesidad de complicarse demasiado la vida.. Por eso cada año la encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sirve como termómetro para saber cómo están cambiando los hábitos de compra y, sobre todo, qué cadenas de supermercados logran conquistar a los clientes más allá del tamaño o la presencia nacional. Y la edición más reciente de este estudio ha dejado una sorpresa que muchos no veían venir: el supermercado mejor valorado en España no es uno de los gigantes habituales.

El informe recoge más de 24.000 experiencias reales de compra aportadas por 7.600 consumidores, un volumen de opiniones que sirve a la OCU para detectar patrones de satisfacción y pequeñas diferencias que, a simple vista, quizá no se perciben. Lo interesante es que, un año más, los supermercados regionales aparecen muy bien posicionados. Sin embargo, cuando se analiza el ranking completo, la cadena que se coloca en lo más alto no es española ni forma parte del trío clásico. El primer puesto lo ocupa Costco, con una puntuación que destaca notablemente sobre el resto. Este resultado ha generado interés porque rompe la tendencia habitual. No es ni una cadena regional tradicional ni uno de los grandes referentes de siempre. De este modo, y en un mercado donde Mercadona, Carrefour o Lidl dominan en cuota de mercado, la encuesta de satisfacción muestra otra realidad que es la de los consumidores que no siempre eligen donde compran más, sino donde salen más satisfechos.

El supermercado mejor valorado por los españoles según la OCU

En el estudio o encuesta que ha hecho la OCU a los consumidores y en relación al supermercado mejor valorado, la primera posición va para Costco, que alcanza 84 puntos sobre 100, una cifra muy por encima de la media. Aunque su presencia en España es limitada, sus tiendas funcionan con un modelo distinto ya que realizan venta en formato mayorista, tienen marcas propias potentes, productos premium a precios ajustados y un catálogo que mezcla alimentación, hogar, electrónica y artículos de temporada.

Los consumidores que participaron en la encuesta destacan su relación calidad-precio, la amplitud del surtido y la sensación de que la compra cunde más. También influye el hecho de que el modelo funciona con tarjeta de socio, algo que filtra al público y reduce la masificación. El resultado son compradores más fieles y, en general, más satisfechos.

Los supermercados regionales siguen fuertes, pero no lideran

Aunque Costco ocupa el primer puesto, la encuesta confirma algo que se repite cada año: los supermercados regionales siguen siendo los más queridos por los consumidores. Cadenas como Bonpreu, Esclat, Ametller Origen o BonÀrea obtienen 75 puntos, una nota alta y bastante estable entre ediciones.

Este tipo de establecimientos suelen ganar por cercanía, frescura de los productos y un trato más directo. No siempre compiten en precio con las grandes cadenas, pero para muchos clientes la experiencia de compra pesa más que unos céntimos de diferencia. En cualquier caso, aunque siguen muy bien valorados, este año se quedan fuera del podio.

El podio lo completan Hipercor y El Corte Inglés

Por debajo del líder aparece Hipercor, que logra 79 puntos, seguido de El Corte Inglés, con 78 puntos. Ambos destacan en calidad del producto fresco, variedad de surtido y atención al cliente, tres aspectos donde las grandes superficies suelen obtener mejores resultados.

Para muchos consumidores, estos hipermercados se mantienen como opción fiable para una compra grande, con productos de gamas muy distintas y servicios complementarios que no suelen encontrarse en cadenas de descuento. Su posición alta en el ranking confirma que, aunque no sean los más económicos, siguen ofreciendo una experiencia bien valorada.

¿Y qué pasa con Mercadona, Carrefour y Lidl?

El dato llamativo no está tanto en las notas de satisfacción como en su uso real. Mercadona obtiene 71 puntos pero sigue siendo el supermercado habitual de casi uno de cada tres españoles. Carrefour concentra alrededor del 10% de las compras y Lidl, cerca del 9%.

Es decir puede que no sean los mejor valorados en esta encuesta, pero sí los más utilizados. La encuesta deja claro que la elección del supermercado no depende sólo de la experiencia, sino también de la ubicación, la rutina diaria y la percepción de precios.

Los peor valorados: Alcampo y Carrefour Express

En la parte baja del ranking aparecen Alcampo, con 63 puntos, y Carrefour Express, que cierra la lista con 61 puntos. En ambos casos, la causa es similar: tiendas pequeñas, surtido limitado y sensación de precios menos competitivos en comparación con establecimientos más grandes de sus mismas marcas. El informe señala que los formatos reducidos suelen generar peor valoración porque obligan a sacrificar variedad y se orientan más a compras rápidas que a la compra semanal.

Qué motiva realmente la elección del supermercado

Por último, la encuesta también recoge los factores que más pesan a la hora de decidir dónde comprar:

Cercanía o que esté de paso: 34%.

o que esté de paso: 34%. Precio: 21%.

21%. Calidad del producto: 17%.

17%. Variedad: 14%.

El gasto medio mensual se sitúa en 407 euros por hogar, y tres de cada cuatro personas acuden al supermercado al menos una vez por semana. Sólo un 8% compra online de forma habitual, y la marca blanca sigue ganando terreno, sobre todo en congelados y platos preparados.