Scaloni llama a Prestianni para jugar con Argentina tras la polémica racista con Vinicius

A Prestianni no le pasa factura su polémica racista con Vinicius. El jugador del Benfica ha sido convocado por Argentina en la última convocatoria de Lionel Scaloni, entrenador de la actual selección campeona del mundo, para la última ventana de selecciones antes del Mundial. Así, Scaloni premia a Prestianni en la primera ocasión que pudo tras la enorme polémica por su presunto insulto racista a Vinicius en el Benfica – Real Madrid de Champions.

Scaloni anunció la lista de convocados para el único amistoso que tiene en este parón, ante Guatemala el 31 de marzo, y está Prestianni. Por supuesto, está Leo Messi, además de jugadores de la liga española como Juan Musso, Nahuel Molina, Nico González, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Julián Álvarez, todos ellos del Atlético de Madrid. No está Mastantuono.

Argentina sólo jugará un encuentro en esta ventana de selecciones ya que se canceló la Finalissima ante España, por lo que sólo tendrá un amistoso ante Guatemala y que se jugará en La Bombonera de Buenos Aires. Ese será el último encuentro de Argentina antes de la lista definitiva de Scaloni para el Mundial que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Además, Argentina convoca por primera vez a los defensores Tomás Palacios, de Estudiantes de La Plata, y Gabriel Rojas, de Racing Club. También están Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña o Nico Paz como jugadores destacados.

Además de la ausencia de Mastantuono, destacan también las de Lautaro Martínez y Lisandro Martínez, que se recuperan de lesiones, aunque se espera que sí estén en el Mundial.

Convocados por Scaloni para la selección de Argentina

Porteros: Emiliano Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli.

Defensores: Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico, Marcos Senesi, Gabriel Rojas, Tomás Palacios, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi y Valentín Barco.

Centrocampistas: Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Nicolás Paz, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Enzo Fernández y Máximo Perrone.

Delanteros: Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Nicolás González, Gianluca Prestianni, Lionel Messi y José Manuel López.