La AEMET anuncia un fuerte descenso de temperaturas a partir de hoy: las 3 provincias que no se salvan

Las 3 provincias que no se salvan a partir de hoy las explica la AEMET que no duda en advertir de un fuerte descenso de temperaturas. Será mejor que nos preparemos para lo peor, en unos días en los que quizás tocará estar preparados para lo peor. Con la mirada puesta a unos cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en uno días en los que quizás tendremos que reconocer qué puede pasar en breve.

Los expertos no dudan en aprovechar al máximo lo que podría pasar en breve, con algunas novedades que llegan a toda velocidad y que podrían acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca. Es momento de saber qué es lo que nos estará esperando con un tiempo que puede cambiarlo todo por completo. Un cambio de tendencia que puede ser lo que nos afectará de lleno, en unos días en los que realmente cada detalle cuenta. Una novedad nos espera a partir de hoy mismo, un fuerte descenso de las temperaturas que nadie hubiera imaginado.

Hay 3 provincias que no se salvan

No se salvarán estas 3 provincias que pueden cambiarlo todo, sin duda alguna, habrá llegado el momento de prepararnos para lo peor. Con algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca. En estos días en los que realmente cada detalle contará.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Son tiempos de cambios y de ver llegar una nueva realidad en breve. Con el tiempo puesto a partir de algunos detalles que pueden ser esenciales.

De este aumento de las temperaturas que hemos tenido por delante, nos espera un giro radical que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Es momento de saber qué es lo que nos estará esperando en breve. Estos días en los que quizás tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que todo puede ser posible.

Estas provincias que estarán en alerta pueden convertirse en las que notará un importante descenso de las temperaturas que puede cambiarlo todo. Vamos a vivir un marcado descenso de las temperaturas que deberemos tener en consideración.

A partir de hoy la AEMET anuncia un importante descenso de las temperaturas

Llega un importante descenso de las temperaturas, la AEMET no duda en lanzar un aviso descado que puede ser el que nos afectará de lleno. Estos días en los que tenemos que afrontar un cambio que podría ser el que nos afectará. Este tiempo que tenemos por delante, puede acabar siendo la antesala de algo más.

Los expertos de la AEMET lanzan una advertencia que nos explican desde Meteored: «Las temperaturas experimentarán un fuerte bajón en el tramo final del fin de semana, especialmente en lo que respecta a las máximas en el interior del tercio norte peninsular. Ello se debe principalmente a la entrada de algo de aire frío en los niveles medios de la troposfera, asociado a una masa de aire atlántica. A diferencia de estos últimos días, el flujo de vientos será de mar a tierra en todo el litoral cantábrico, permitiendo que una masa de aire marítima penetre tierra adentro y frene las temperaturas».

Siguiendo con la misma explicación: «Las comunidades más afectadas por el descenso térmico del domingo serán Castilla y León, el País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón. Las temperaturas se mantendrán parecidas a las de hoy o ligeramente por debajo en Galicia, Asturias y Cantabria, pero serán frescas por el flujo marítimo. Las provincias de Palencia y Burgos experimentarán una bajada de 6 a 8 ºC en las máximas, así como el interior y sur de Navarra. Las capitales de León, Palencia y Burgos quedarán ya por debajo de los 30 ºC de temperatura máxima, con apenas 23 ºC a primeras horas de la tarde en Burgos. Pamplona podría quedarse con una máxima de apenas 21 ºC según el modelo europeo, con un ambiente fresco incluso en las horas centrales del día. Lo mismo sucederá en las capitales de provincia de Galicia y todas las comunidades cantábricas».

Las temperaturas acabarán siendo las protagonistas: «Por orden de mayor a menor temperatura máxima prevista, el modelo europeo apuesta por valores frescos de 23 ºC en Lugo, 22 ºC en Oviedo, 21 ºC en A Coruña, Bilbao, Vitoria y Pamplona. Santander podría ser la capital de provincia con la temperatura máxima más baja, con apenas 19 o 20 ºC a lo sumo. Aunque puedan parecer valores discretos, la media de temperatura máxima en el mes de mayo oscila entre 18 y 20 ºC en todas estas ciudades. Asistimos pues a una normalización térmica, debido a la entrada de vientos de componente marítimo».