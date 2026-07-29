Desolador: el antes y el después del pantano de San Juan tras ser devorado por las llamas

Los devastadores incendios forestales que están asolando Madrid y Ávila han dejado un paisaje desolador en el pantano de San Juan. Las fotografías y vídeos difundidos tras el paso de las llamas muestran un contraste sobrecogedor entre el antes y el después del entorno del embalse. Donde antes predominaban la vegetación, los embarcaderos llenos de embarcaciones y las terrazas junto al agua, ahora se extiende un paisaje cubierto de ceniza, árboles carbonizados e infraestructuras completamente destruidas.

Uno de los lugares más afectados ha sido el entorno del Real Club Náutico de Madrid. Los embarcaderos han quedado reducidos a estructuras calcinadas y numerosas embarcaciones han resultado destruidas por el fuego. Kayaks, pequeñas lanchas y otros equipos náuticos aparecen completamente quemados, mientras que parte de las instalaciones dedicadas al ocio y la restauración han sufrido daños de gran consideración.

Las llamas también alcanzaron varios kilómetros del perímetro del embalse. La vegetación que rodeaba las orillas desapareció prácticamente por completo en algunas zonas, dejando tras de sí un paisaje de troncos ennegrecidos y suelo cubierto de cenizas. Incluso el agua adquirió durante las primeras horas un tono mucho más oscuro debido a la acumulación de restos procedentes del incendio.

El fuego se originó en las inmediaciones de la carretera M-501 y avanzó rápidamente, favorecido por las altas temperaturas, la baja humedad y el viento, unas condiciones que complicaron enormemente las labores de extinción. Durante varios días trabajaron centenares de efectivos de distintos cuerpos de emergencia para contener el avance de las llamas y evitar que alcanzaran numerosas viviendas situadas en urbanizaciones próximas al pantano.

Tras el paso de las llamas, las autoridades mantuvieron restringido el acceso a varias zonas afectadas para garantizar la seguridad de los visitantes. Los trabajos de extinción continuaban en algunos puntos calientes mientras se evaluaban los daños y se retiraban árboles con riesgo de caída e infraestructuras inestables.

Además, gracias a la actuación de los equipos de emergencia, fue posible proteger gran parte de las viviendas cercanas, aunque jardines, parcelas y zonas forestales resultaron gravemente dañados. También se evitó que el incendio afectara con mayor intensidad a otras áreas habitadas de la Sierra Oeste.

El Embalse de San Juan. Antes y después. 😩 pic.twitter.com/1zRXEdBp5F — EnsancheSur.com (@EnsancheSur) July 29, 2026

El incendio sigue activo

A pesar de los trabajos de los servicios de emergencia, el incendio sigue activo y no está controlado, por lo que los trabajos se centrarán este martes en la vigilancia y el refresco de las zonas afectadas ante el empeoramiento previsto de las condiciones meteorológicas.

Por su parte, la Comunidad de Madrid informó este lunes de que la zona más crítica en estos momentos es el entorno del río Cofio, donde las labores durante la noche «han sido positivas», aunque el aumento de las temperaturas previsto para hoy volverá a marcar los trabajos de extinción, según Emergencias 112 Comunidad de Madrid.