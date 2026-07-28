Muere una mujer herida en el incendio de Los Gallardos (Almería) y el balance de víctimas se eleva a 14

El incendio forestal de Los Gallardos (Almería), uno de los más devastadores registrados en Andalucía en los últimos años, vuelve a dejar una víctima mortal. Una mujer que permanecía ingresada en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla tras resultar gravemente herida por las llamas ha fallecido este martes. Con su muerte, el balance del siniestro asciende ya a 14 personas fallecidas.

La mujer permanecía hospitalizada desde que fue trasladada a Sevilla después de sufrir graves lesiones durante el incendio, declarado el pasado 9 de julio en la provincia de Almería. Ingresó inicialmente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Virgen del Rocío en estado muy grave y con quemaduras en el 70% de la superficie corporal.

Desde su llegada al centro sevillano, los equipos médicos de Medicina Intensiva y de la Unidad de Cirugía Plástica y Grandes Quemados habían trabajado para tratar de estabilizar su estado. Sin embargo, la gravedad de las lesiones sufridas no ha permitido finalmente salvar su vida.

Tres heridos continúan ingresados en Sevilla

La tragedia tampoco ha terminado para los supervivientes. Tras el fallecimiento de esta mujer, tres personas continúan ingresadas en la Unidad de Quemados del Hospital Virgen del Rocío como consecuencia de las heridas sufridas durante el incendio.

El balance de 14 fallecidos convierte el incendio de Los Gallardos en uno de los episodios más mortíferos de la historia reciente de Andalucía en materia de incendios forestales. La sucesión de fallecimientos desde que se declaró el fuego ha mantenido abierta la herida en una zona que todavía trata de recuperar la normalidad después de la catástrofe.

La última víctima se suma a una lista que ya había alcanzado las 13 personas fallecidas después de que otra mujer de 93 años, de nacionalidad británica, muriera el pasado 12 de julio en el Hospital Universitario Torrecárdenas. Aquella paciente había sufrido quemaduras en el 20% de su cuerpo y presentaba graves patologías previas.

El incendio fue declarado oficialmente extinguido después de permanecer activo durante más de dos semanas. El fuego se había dado por controlado previamente, aunque los trabajos continuaron hasta garantizar la desaparición de cualquier riesgo de reactivación.

El incendio está siendo investigado por un juzgado de Vera y distintas formaciones políticas han reclamado que se esclarezcan las circunstancias que rodearon la respuesta ante el avance de las llamas. Ahora, con la muerte de esta nueva víctima, el incendio de Los Gallardos deja un balance todavía más estremecedor: 14 personas han perdido la vida y otras continúan recuperándose de las graves heridas sufridas durante uno de los incendios más devastadores que ha sufrido Andalucía.