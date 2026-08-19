Schopenhauer, filósofo alemán: «El talento alcanza una diana que nadie puede alcanzar; el genio alcanza una diana que nadie puede ver»

Arthur Schopenhauer (Danzig, 22 de febrero de 1788-Fráncfort del Meno, 21 de septiembre de 1860) es uno de los filósofos más importantes de la historia de Alemania y más destacado de todos los tiempos a nivel mundial. La obra que le popularizó y le hizo ser uno de los pensadores más destacados del siglo XIX es ‘El mundo como voluntad y representación’, que es una de las obras alemanas más importantes de toda la historia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la vida y obra de Schopenhauer y sus mejores frases.

Arthur Schopenhauer es uno de los filósofos más importantes de la historia y una de las mentes más brillantes nacidas en Alemania. Este representante del pesimismo filosófico desarrolló un sistema ético ateo cuyos pensamientos están relacionados con el budismo o el taoísmo. Su único libro donde defiende su pensamiento se titula ‘El mundo como voluntad y representación’, que fue publicado en 1819, que es considerada la mayor representación de pesimismo filosófico de la historia y en el que se inspiraron grandes pensadores como Freud o Nietzsche.

La gran obra de Schopenhauer está dividida en cuatro libros más un apéndice sobre Kant que se distribuyen de la siguiente manera:

Libro primero: Teoría del conocimiento.

Libro segundo: Ontología.

Libro tercero: Estética.

Libro cuarto: Ética.

Apéndice de Kant: crítica de la filosofía kantiana.

Otras de sus grandes obras son las siguientes:

Parerga y Paralipómena.

El arte de tener razón.

Sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente.

Sobre la voluntad de la naturaleza.

Los dos problemas fundamentales de la ética.

Las mejores frases de Schopenhauer

«El talento alcanza una diana que nadie puede alcanzar; el genio alcanza una diana que nadie puede ver». Esta es la última reflexión viral de un Arthur Schopenhauer que a lo largo de su vida y obra ha dejado un buen legado de frases, entre las que destacan las siguientes: