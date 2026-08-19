Schopenhauer, filósofo alemán: «El talento alcanza una diana que nadie puede alcanzar; el genio alcanza una diana que nadie puede ver»
La reflexión viral y las mejores frases de Arthur Schopenhauer, uno del los filósofos más importantes de todos los tiempos
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Arthur Schopenhauer (Danzig, 22 de febrero de 1788-Fráncfort del Meno, 21 de septiembre de 1860) es uno de los filósofos más importantes de la historia de Alemania y más destacado de todos los tiempos a nivel mundial. La obra que le popularizó y le hizo ser uno de los pensadores más destacados del siglo XIX es ‘El mundo como voluntad y representación’, que es una de las obras alemanas más importantes de toda la historia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la vida y obra de Schopenhauer y sus mejores frases.
Arthur Schopenhauer es uno de los filósofos más importantes de la historia y una de las mentes más brillantes nacidas en Alemania. Este representante del pesimismo filosófico desarrolló un sistema ético ateo cuyos pensamientos están relacionados con el budismo o el taoísmo. Su único libro donde defiende su pensamiento se titula ‘El mundo como voluntad y representación’, que fue publicado en 1819, que es considerada la mayor representación de pesimismo filosófico de la historia y en el que se inspiraron grandes pensadores como Freud o Nietzsche.
La gran obra de Schopenhauer está dividida en cuatro libros más un apéndice sobre Kant que se distribuyen de la siguiente manera:
- Libro primero: Teoría del conocimiento.
- Libro segundo: Ontología.
- Libro tercero: Estética.
- Libro cuarto: Ética.
- Apéndice de Kant: crítica de la filosofía kantiana.
Otras de sus grandes obras son las siguientes:
- Parerga y Paralipómena.
- El arte de tener razón.
- Sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente.
- Sobre la voluntad de la naturaleza.
- Los dos problemas fundamentales de la ética.
Las mejores frases de Schopenhauer
«El talento alcanza una diana que nadie puede alcanzar; el genio alcanza una diana que nadie puede ver». Esta es la última reflexión viral de un Arthur Schopenhauer que a lo largo de su vida y obra ha dejado un buen legado de frases, entre las que destacan las siguientes:
- «Toda felicidad es quimérica, mientras que el sufrimiento es real».
- «El hombre es el único animal que inflige dolor a otros por el mero gusto de hacerlo».
- «A medida en que uno se hace más consciente de la caducidad, insignificancia y consistencia onírica de todas las cosas, tanto más claramente será consciente de la eternidad de su ser interior».
- «La riqueza es como el agua del mar; cuanto más se bebe, más sed da».
- «La felicidad positiva y perfecta es imposible; solo se puede esperar un estado comparativamente menos doloroso».
- «De ahí que suceda que a menudo nos afanemos por cosas que, una vez alcanzadas, ya no son adecuadas para nosotros».
- «Es difícil hallar la felicidad dentro de uno mismo, pero es imposible hallarla en ningún otro lugar».
- «Los hombres vulgares sólo piensan en cómo pasar el tiempo. Un hombre inteligente procura aprovecharlo».
- «Se dice que la maldad se expía en aquel mundo; pero la estupidez se expía en éste».
- «El hombre ha hecho de la Tierra un infierno para los animales».
- «A excepción del hombre, ningún ser se maravilla de su propia existencia».
- «Cada partida es una anticipación de la muerte y cada encuentro una anticipación de la resurrección».
- «Las religiones, como las luciérnagas, necesitan de la oscuridad para brillar».
- «Pocas veces pensamos en lo que tenemos; pero siempre en lo que nos falta».
- «Toda la vida es sufrimiento».