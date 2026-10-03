Adiós al rojo y verde en el árbol de Navidad: el color elegante que será tendencia en decoración en las fiestas de 2026

El verde y el rojo son dos de los colores que nunca faltan en los árboles de Navidad en los hogares españoles. No obstante, las tendencias de decoración de 2026 están dando un giro de 180 ºC y se está apostando por un color más elegante y delicado, que pretende ganar terreno a los otros dos esta misma Navidad: el blanco perlado.

Este tono se distingue por su sutil brillo y un aspecto suave, diferente al blanco puro. El acabado perlado añade sofisticación y calidez, principalmente cuando se combina con luces cálidas y otros adornos con matices neutros. De esta manera, posibilita modificar la estética del árbol sin perder su simbolismo religioso.

Por qué el blanco perlado es la nueva tendencia

Las bolas blancas perladas son una interesante opción tanto en los árboles verdes tradicionales como en variantes nevadas. Una de sus principales ventajas es que actúa como un color ambiguo y fácil de mezclar con diferentes materiales y tonos sin dar una sensación de estar demasiado cargado.

Asimismo, los accesorios perlados reflejan la luz de las guirnaldas y originan tenues destellos entre las ramas, dando como resultado un árbol luminoso y refinado. Para los que prefieran una decoración clásica, se puede combinar el verde, rojo o dorado con el blanco, dejando a este último como el protagonista principal.

Estos son los colores con los que combina a la perfección

El quid de la cuestión para conseguir un árbol majestuoso está en juntar distintos acabados: mate, satinado y brillante. Esto añade movimiento visual y profundidad. El blanco perlado pega con:

Plateado: aporta un aire fresco y moderno.

aporta un aire fresco y moderno. Verde: conserva el aspecto natural del árbol y brinda contraste.

conserva el aspecto natural del árbol y brinda contraste. Dorado: añade calidez y sensación de riqueza.

añade calidez y sensación de riqueza. Beige: idóneo para entornos cálidos y neutros.

idóneo para entornos cálidos y neutros. Transparente: ayuda a reducir el peso visual.

ayuda a reducir el peso visual. Madera: da una estética acogedora y cercana.

Qué papel cumple la iluminación

La iluminación es fundamental para subrayar el brillo del blanco perlado y eludir la sensación de que el árbol se perciba como frío. Las guirnaldas de luces tibias pueden colgarse desde dentro hacia fuera para dar profundidad, sucediendo puntos de luz próximos al tronco y puntas.

Para no sobrecargar el árbol, es recomendable colocar bolas de distintos tamaños de manera irregular pero equilibrada. Las más grandes quedan mejor en el centro y las más pequeñas en espacios vacíos. Incluso se pueden agregar cintas de tela en gamas blancas, dorado suave o beige.

Así será la decoración navideña en 2026 según la tendencia

Las tendencias que llegan del extranjero para la Navidad próxima señalan que la decoración se desvía de composiciones tradicionales y confía en ambientes más ligeros, sofisticados y luminosos. El espectro de color con blanco, crema, detalles metálicos y tonos perlados surge entre las propuestas de temporada, junto con materiales como madera, vidrio o zonas brillantes.

Las colecciones decorativas para este año apuntan a que no existe una única manera de decorar el árbol: ganan terreno los elementos naturales, los adornos retros, las texturas y las mezclas de tonos moderados con colores intensos. Debido a esto, el blanco perlado aparece como una variante para aquellos que quieran modernizar el árbol sin dar de lado la estética clásica.