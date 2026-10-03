Resulta mucho más fácil detectar lo que hacen mal los demás que reconocer los propios errores. Basta una conversación sobre un familiar, un compañero de trabajo o incluso un vecino para comprobarlo. Los refranes llevan siglos poniendo palabras a comportamientos de este tipo y entre los proverbios atribuidos a la tradición irlandesa encontramos uno que hace alusión a lo mencionado, recurriendo a algo muy doméstico: «Cuida de que tu chimenea esté barrida antes de apuntar a las cenizas de tu vecino».

La chimenea y las cenizas son aquí mucho más que dos elementos de una casa. El proverbio habla de quienes se apresuran a señalar los defectos ajenos sin detenerse antes a revisar los suyos, así que de alguna manera recomienda que antes de criticar cómo vive o actúa otra persona, conviene comprobar qué tenemos pendiente en nuestra propia casa. En España tenemos un refrán que expresa una advertencia muy parecida: «ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio»

Qué significa el proverbio irlandés del día: «Cuida de que tu chimenea esté barrida antes de apuntar a las cenizas de tu vecino»

Para entender la frase hay que empezar por su imagen principal. Una chimenea que necesita ser barrida representa los problemas, errores o defectos que una persona todavía tiene que resolver. Las cenizas del vecino cumplen la función contraria: son aquello que observamos en los demás y que estamos dispuestos a señalar. La comparación resulta especialmente gráfica porque enfrenta dos situaciones desiguales. Alguien tiene su propia chimenea sin limpiar, pero en lugar de ocuparse de ella presta atención a unas pocas cenizas en casa ajena.

Trasladado al comportamiento humano, sería quien critica un defecto que también tiene, reprocha una conducta que él mismo practica o se entromete en problemas ajenos mientras desatiende los propios. El proverbio no dice que nunca podamos cuestionar el comportamiento de otra persona. Lo que pone sobre la mesa es el orden en el que deberíamos hacerlo. Antes de señalar a los demás, toca mirar dentro y comprobar si estamos aplicando a nuestra propia conducta el mismo criterio que utilizamos para juzgar a quienes nos rodean.

Por qué el proverbio habla de una chimenea

La elección de una chimenea para transmitir el mensaje no es casual dentro de una sociedad en la que el fuego del hogar formaba parte de la vida cotidiana. Mantener limpio ese espacio era una tarea doméstica necesaria, no una cuestión meramente estética. La acumulación de hollín y otros residuos podía dificultar su funcionamiento y aumentar el riesgo de incendio. De ahí que la metáfora funcione especialmente bien. Mientras una persona está pendiente de las cenizas que hay en casa del vecino, puede estar descuidando una tarea mucho más urgente en la suya. El problema que tiene delante es mayor, pero su atención está puesta en lo que ocurre al otro lado de modo que puede asociarse también con cotillear o estar más pendiente de los demás que de la vida propia.

Su parecido con «ver la paja en el ojo ajeno»

El sentido del proverbio resulta muy familiar en español porque existe una expresión prácticamente equivalente: «ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio» cuyo origen está en un pasaje bíblico en el que se cuestiona precisamente a quien observa una pequeña falta en otra persona mientras ignora una mucho mayor en sí mismo. Cambian la paja y la viga por una chimenea y las cenizas, pero la crítica de fondo es muy similar. En ambos casos se señala lo contradictorio que es juzgar con dureza al otro mientras somos mucho más permisivos con nuestros propios errores.

También existe una expresión inglesa que se mueve en un terreno parecido: «people who live in glass houses shouldn’t throw stones», que literalmente advierte de que quienes viven en casas de cristal no deberían lanzar piedras. En este caso, la imagen pone más énfasis en la vulnerabilidad de quien critica, pero vuelve a aparecer la advertencia sobre señalar a otros cuando uno mismo puede ser objeto de reproches. Este refrán sin embargo suele compararse también mucho con nuestro «No debemos tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado».

Una advertencia contra la hipocresía y el cotilleo

El proverbio puede entenderse también como una llamada a la autocrítica. Es habitual aplicar criterios diferentes según se trate de nuestros actos o de los de otra persona. Podemos encontrar explicaciones para nuestros errores y, al mismo tiempo, ser mucho menos comprensivos cuando alguien comete uno parecido. «Cuida de que tu chimenea esté barrida antes de apuntar a las cenizas de tu vecino» pide precisamente invertir esa costumbre. Primero hay que revisar la propia chimenea. Después, si llega el momento de juzgar las cenizas ajenas, al menos no estaremos ignorando las que tenemos en casa.