Mario Puzo, escritor de ‘El padrino’: «No puedes decir ‘no’ a la gente que amas, no a menudo. Ese es el secreto»

Hay frases que nacen en una novela y terminan convertidas en una especie de manual de vida. Esta es una de ellas: «No puedes decir ‘no’ a la gente que amas, no a menudo. Ese es el secreto». La pronuncia Don Vito Corleone, el patriarca de la familia Corleone interpretado por Marlon Brando, en El Padrino, la novela que Mario Puzo publicó en 1969 y que después Francis Ford Coppola llevó al cine. Más de cinco décadas después, sigue citándose como una de las reflexiones más certeras que ha dado la cultura popular sobre el amor, el poder y esa tensión constante entre lo que queremos decir y lo que realmente decimos.

La cita completa, tal y como la pronuncia el personaje, añade un matiz que se suele perder cuando se repite a trozos: «No puedes decir ‘no’ a la gente que amas, no a menudo. Ese es el secreto. Y cuando lo haces, tiene que sonar como un ‘sí’». Ahí está el truco, y también la trampa: Vito Corleone no habla de ceder siempre, habla de saber ceder de forma que el otro ni siquiera note que ha habido un no.

El escritor que no quería escribir sobre la mafia

Lo curioso es que Mario Puzo no era, ni mucho menos, un entusiasta del crimen organizado cuando se sentó a escribir esta historia. Nacido el 15 de octubre de 1920 en Hell’s Kitchen, Manhattan, en el seno de una familia de inmigrantes italianos, Puzo llevaba años intentando abrirse camino como novelista «serio» sin demasiado éxito comercial. En 1965, casi por necesidad económica, aceptó el encargo de un editor que le ofreció 5.000 dólares por escribir una novela sobre la mafia. No tenía contactos en el crimen organizado: se documentó, investigó y, sobre todo, imaginó.

El resultado, publicado en 1969, fue El Padrino, un fenómeno que acabó vendiendo más de 20 millones de ejemplares y que convirtió a la familia Corleone en una de las sagas más influyentes de la cultura popular del siglo XX.

De las páginas a la gran pantalla

La historia no se quedó en el papel. Francis Ford Coppola llevó la novela al cine en 1972, con el propio Puzo coescribiendo el guion, y lo que siguió es historia del cine: Marlon Brando dando vida a Vito Corleone, Al Pacino convirtiéndose en Michael, y una trilogía que marcó un antes y un después en la forma de contar historias sobre poder, familia y lealtad en Hollywood. Puzo se llevó dos premios Óscar al mejor guion adaptado, por la primera y la tercera entrega de la saga.

De aquellas películas han quedado decenas de frases que cualquiera reconoce aunque no haya visto nunca la trilogía completa: «Le haré una oferta que no podrá rechazar», «no es nada personal, solo negocios», «mantén cerca a tus amigos, pero aún más cerca a tus enemigos». Casi todas salen de la boca de Michael Corleone o de su padre. Pero la que nos ocupa pertenece a otro registro dentro del propio personaje de Vito: no es una frase de gánster, es una frase sobre las personas, sobre cómo nos relacionamos con quienes queremos de verdad.

Por qué una frase de un capo mafioso habla, en realidad, de amor

Puzo escribió una novela sobre crimen, poder y venganza, pero lo que la convirtió en un clásico fue precisamente lo contrario: su manera de retratar los lazos familiares, la lealtad y los afectos que sostienen (o condicionan) hasta a los personajes más despiadados de la historia. Esta cita de Vito Corleone es el mejor ejemplo de esa dualidad. Se puede leer como un consejo sobre manipulación, sí, pero también como una descripción muy honesta de lo que de verdad significa querer a alguien: la dificultad de negarle algo, la necesidad de encontrar formas más suaves de decir que no, el peso que tienen nuestras palabras sobre las personas a las que más nos importan.

Puzo murió el 2 de julio de 1999, a los 78 años, sin haber visto terminada su última novela. Pero dejó frases como esta, puestas en boca de su gran creación, que han sobrevivido a la propia trama que las originó y que hoy se citan en contextos que nada tienen que ver con la mafia neoyorquina: en artículos sobre relaciones personales, en charlas sobre liderazgo, en reflexiones sobre cómo decimos «no» sin romper lo que queremos conservar.

Y ese, quizá, sea el verdadero secreto que Vito Corleone dejó escrito hace más de cincuenta años: que el amor y el poder comparten el mismo lenguaje, y que las palabras que elegimos para negarnos a alguien pueden decir mucho más sobre nosotros que las que elegimos para decir que sí.