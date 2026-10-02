Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el España – República Checa de la UEFA Nations League Este partido de la jornada 3 de la Liga de las Naciones entre España y República Checa se jugará en el Carlos Tartiere

España juega su tercer partido de este parón internacional y lo hará enfrentándose a la República Checa en el Carlos Tartiere de Oviedo. La selección española lleva pleno de victorias y espera cerrar la primera vuelta de la fase de grupo de la Liga de las Naciones con un triunfo más que le acercaría a las rondas eliminatorias de esta competición. A continuación te detallamos cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo este choque del combinado nacional en la UEFA Nations League.

España – República Checa de la UEFA Nations League: a qué hora empieza el partido

La selección española de fútbol recibe ahora a la República Checa en Oviedo para jugar el partido que corresponde a la jornada 3 del grupo A 3 de la UEFA Nations League. Los de Luis de la Fuente siguen intratables y tras superar a Inglaterra en Wembley y a Croacia en el Sánchez Pizjuán esperan sumar otros tres puntos vitales para su clasificación para la fase final de la Liga de las Naciones. La UEFA programó este choque de España para este sábado 3 de octubre y el organismo que controla el fútbol del viejo continente fijó el horario de las 20:45 horas, una menos en las Islas Canarias, para que ruede el balón en el Carlos Tartiere.

Dónde ver en directo gratis el España – República Checa de la UEFA Nations League: canal de TV y cómo ver online a la Selección

RTVE es el medio de comunicación que tiene en su poder los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos que juegue la selección española en la UEFA Nations League. El España – República Checa de la jornada 3 del grupo A3 de la Liga de las Naciones se podrá ver por televisión en directo mediante La1, por lo que gracias al ente público se podrá ver gratis y en abierto. Los usuarios de este operador tienen la opción de ver el choque en streaming y en vivo online, por lo que para ver todo lo que suceda en el Carlos Tartiere van a tener que descargarse la aplicación en un teléfono móvil, en una tablet o en una smart TV.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO te encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este choque de la selección española en la jornada 3 del grupo A3 de la Liga de las Naciones, donde tendremos un enviado especial en Oviedo. Narraremos también en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del España – República Checa desde una hora y media antes de que ruede el balón. Cuando concluya el choque en Asturias publicaremos la crónica y compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que nos lleguen desde el Carlos Tartiere.

Dónde escuchar gratis por radio en directo el España – República Checa

Hay que tener en cuenta que todos aquellos aficionados de la selección española que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este choque de la jornada 3 del grupo A3 de la Liga de las Naciones podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Radio Marca, Cope, RNE, Onda Cero o la Ser conectarán con el Carlos Tartiere para narrar el minuto a minuto del España – República Checa de la UEFA Nations League.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido España – República Checa?

El Estadio Carlos Tartiere, ubicado en la ciudad asturiana de Oviedo, fue el escenario que escogió la RFEF para que se dispute el España – República Checa de la jornada 3 del grupo A3 d la UEFA Nations League. Este campo se inauguró en el año 2000 y en su interior caben unas 30.500 personas, esperándose este sábado un lleno absoluto porque todos los hinchas quieren disfrutar de los campeones del mundo.

La UEFA ha designado al árbitro griego Vassilis Fotias para que dirija el partidazo que jugarán España y la República Checa en la jornada 3 del grupo A3 de la Liga de las Naciones. Su compatriota Angelos Evangelou será el responsable del VAR, así que revisará todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que analice la acción en el monitor que estará ubicado entre los dos banquillos del Carlos Tartiere.