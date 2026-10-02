Confirmado por el BOE: habrá puente por el festivo del 1 de noviembre pero sólo será en estas comunidades autónomas

Con el mes de octubre llega un puente por el día de la Fiesta Nacional de España, que tendrá lugar el próximo lunes 12 de este mes, y para el próximo festivo nacional habrá que esperar a noviembre. Este mes se iniciará con el tradicional Día de Todos los Santos, que en este 2027 cae en domingo. Por ello, algunas comunidades autónomas desplazarán este festivo al lunes 2 de noviembre. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la confirmación del BOE para el 1 de noviembre.

Con el mes de octubre encaramos el último trimestre del año y en este mes los casi 50 millones de españoles celebraremos el próximo lunes 12 de octubre la Fiesta Nacional de España. Durante este día se conmemora el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 y la celebración se oficializó en 1918 por el rey Alfonso XIII. La Ley 18/1987, de 7 de octubre, explica esta «una efeméride histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la integración de los reinos de España en una misma monarquía, inicia un período de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos».

Con motivo de esta festividad, españoles podrán disfrutar de un puente de tres días que irá desde el viernes 9 de octubre hasta el próximo martes 13 de octubre. Algunos incluso podrán estirar este puente cogiéndose el viernes con uno de los días que a todo trabajador de este país le pueden quedar pendientes de gastar antes de que finalice el año. Este es el último festivo antes del próximo 1 de noviembre, en el que llega el tradicional puente de Todos los Santos… sólo para algunos españoles.

Puente en octubre… y en noviembre

En este 2027, el Día de Todos los Santos, que se celebra el 1 de noviembre, caerá en domingo y por ello sólo algunas comunidades autónomas desplazarán esta festividad al próximo lunes 2 de noviembre. De esta forma, los ciudadanos españoles que podrán disfrutar de este puente con el inicio del nuevo mes son los que viven en las siguientes comunidades:

Andalucía

Baleares

Canarias

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Madrid

Extremadura

Navarra

De esta forma, los españoles que vivan en Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Región de Murcia, La Rioja, País Vasco o la ciudad autónoma de Ceuta no disfrutarán de este día festivo, ya que dese el Gobierno regional han optado por elegir otros festivos dentro del año.

Hay que recordar que en España las comunidades autónomas no podrán disfrutar de más de 14 días festivos al año, nueve de los que serán de carácter obligatorio. Los festivos que quedan de aquí a final de año son los siguientes: