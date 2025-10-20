Barcelona, capital de la Fiesta Nacional de España

Acabamos de celebrar el pasado domingo la Fiesta Nacional de España y de la Hispanidad en el día de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad y de la Guardia Civil.

Ha sido un inmerecido honor que los organizadores de esta importantísima conmemoración para toda España y toda Hispanoamérica hayan confiado en mí, participando junto a Iñaki Ezquerra, y los jóvenes de Españoles de a pie, y Estudiants pel Canvi, para dirigirles unas palabras, tal y como hice hace pocos días en el Parlamento Europeo, en nombre de De español a español por la Constitución, de la Asociación Española de Mujeres Juristas, de 31 asociaciones de la sociedad civil de toda España y con el apoyo de la Plataforma por la España Constitucional que representa a 129 asociaciones de la sociedad civil de toda España.

La Plaza de Cataluña y Barcelona se han convertido el día de la Fiesta Nacional de España y de la Hispanidad en capital mundial de la Hispanidad y capital de España de la celebración popular de la Fiesta Nacional de España.

Después de 14 años celebrando los catalanes y al frente de la organización Espanya i Catalans, y Cataluña Suma por España, junto a otras organizaciones, estas importantísimas celebraciones, los catalanes se han ganado como nadie ser la capital de la Hispanidad encabezando cualquier manifestación de la Hispanidad de este lado o del otro del océano y en nombre del conjunto de los españoles e hispanoamericanos. También, y repito, ser los catalanes quienes encabezan así mismo al conjunto de españoles y a España entera en la celebración así misma de la fiesta popular de España.

Allí hemos participado alrededor de cincuenta mil personas en la manifestación previa que salió de la Pedrera, en Paseo de Gracia, hasta la Plaza de Cataluña y que duró algo más de una hora, y tras ello, en interminable carrusel festivo todos los países hispanoamericanos recorriendo el kilómetro y medio de Paseo de Gracia durante… pásmense… seis horas más, en continua serpiente multicolor y con miles y miles de catalanes y resto de españoles, así como miles de turistas también a ambos lados de las abarrotadas aceras entusiasmados y tomando fotos y vídeos constantemente, que evidentemente sumaban muchísimas decenas de miles de personas más participando en esta gran celebración, e insisto, sin parar durante seis concurridísimas horas.

De no verlo, no es posible creerlo… pero pásmense también, ni una sola noticia, tanto en Cataluña, como en el resto de España, atestiguando lo que allí ha ocurrido el pasado fin de semana y tras catorce años consecutivos organizándose. Seguramente, junto a la celebración oficial de la Fiesta Nacional, con el desfile militar en Madrid presidido por S. M. el Rey, las dos noticias más relevantes de toda España el pasado fin de semana y además Barcelona con la trascendencia hispanoamericana.

Tuve ocasión de agradecer a tantas decenas de miles de catalanes y resto de españoles allí presentes su heroico compromiso con los valores de la Constitución, de la independencia judicial, del Estado de Derecho, de la ley, de la libertad y la democracia, toda vez que están pisoteados, despreciados y vilipendiados, a diario, por sus instituciones y por el gobierno de la Nación. Es de no poder creer, por tanto, que aún así estén protegiendo los valores esenciales de la democracia y hacerlo solos y en vanguardia, en nombre del bien del conjunto de los españoles.

Tuve ocasión de darles las más profundas gracias como español de a pie y de poder aprender de ellos lo que significa el auténtico compromiso con nuestros valores y con las columnas esenciales de nuestra democracia.

En mis palabras pude resumir lo que pocos días antes pude exponer en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en Bruselas, y delante también de la Comisión Europea, señalando la excepcional y grave situación de ataque fulminante a la Constitución, a la independencia judicial, a la separación de poderes, al Estado de Derecho, a la libertad de expresión y medios y a la democracia que encabeza a diario el presidente del Gobierno, al tiempo que rodeado de una corrupción asfixiante, y todo ello denunciado por los principales medios de comunicación del mundo, mientras se arrastra ante un prófugo de la justicia día a día para sobrevivir, y al que concedió una autoamnistía a cambio de siete votos corruptos para poder ser presidente.

Así mismo destaque que en esa comparecencia, y en nombre de tantas asociaciones de la sociedad civil a las que representaba pude pedir en sede parlamentaria europea, a los presidentes de las instituciones europeas una declaración extraordinaria y excepcional ante la extraordinaria y excepcional situación en la que también se encuentra España, en la que denuncien el ataque al Estado de Derecho y también al rule of law de Europa, así como la enorme corrupción, de lo que todo ello es titular el presidente del Gobierno, y le pidan convocatoria urgente de elecciones libres y seguras y su dimisión, ya que además declara querer quedarse en el poder considerando las elecciones una pérdida de tiempo.

Pude concluir mis palabras sumándome a la anterior felicitación a María Corina Machado que pronunció Javier Megino representando a Espanya i Catalans y a Cataluña Suma por España, en las que exprese como español de a pie y también en representación de tantas asociaciones de la sociedad civil mi más profunda felicitación a María Corina Machado por el premio Nobel de la Paz, por ser quien encabeza la antorcha de la libertad en Venezuela, también en los otros países de Hispanoamérica asediados por la dictadura comunista, y por supuesto llevar esa antorcha como nueva luz resplandeciente, trascendental e inagotable que reafirme permanentemente los valores inmutables de nuestra civilización cristiana y occidental.

El homenaje desde Cataluña en la Fiesta Nacional de España y de la Hispanidad, desde Barcelona, la capital de la Hispanidad, rodeados de todas las banderas de Hispanoamérica y en lugar de honor la de Venezuela, entrelazada a la de España, a una oposición heroica y a su presidente Edmundo González Urrutia, que son ejemplo para todos los que amamos la libertad y la democracia, y donde María Corina Machado se erige en imagen viva de la defensa permanente del bien y de la libertad.

Ha sido un verdadero honor poder transmitir en la fiesta de la Hispanidad, en su capital, en Barcelona, con miles y miles de españoles y de hispanoamericanos unidos en dicha gran fiesta, esta felicitación de todas las personas de bien y desde la más amplia base de la sociedad a María Corina Machado, como premio Nobel de la Paz, y defensora única de la libertad y de la civilización cristiana y occidental.

Concluí mis palabras en la Plaza de Cataluña, con profunda emoción y agradecimiento al ejemplar pueblo de Cataluña, como no podría ser de otra manera, con los «Vivas a la Virgen del Pilar», a la Hispanidad, a Cataluña, al Rey y a España.