Cómo cocer percebes paso a paso en casa: fácil y rápido

Hervir percebes es una tarea sencilla. Aunque el cocinado no sea complicado, a los percebes les rodea una tradición que empieza desde que este crustáceo es recolectado. El proceso de recolección de percebes ya pasa a ser algo un poco más complicado. Buscar este producto implica que los pescadores expongan sus vidas entre las rocas del mar.

Es en las rocas donde los percebes se aferran en busca del oxígeno del agua del mar y la luz solar. Por esta razón, la búsqueda de percebes suele ser un oficio que de tradición que pasa de generación en generación.

Hervir percebes es un proceso rápido. Este tipo de cocción permite que se puedan consumir frescos y manteniendo sus propiedades; las propiedades nutricionales de los percebes son diversas. Entre ellas destaca principalmente el de ser una fuente de proteínas de excelente valor nutricional.

Las proteínas cumplen una labor fundamental en el desarrollo y buen funcionamiento de los músculos; sin estos nutrientes sería imposible que el cuerpo pudiese realizar todas sus funciones. Por ejemplo, intervienen en la formación de ciertas hormonas como la insulina. Además, este crustáceo tiene muy pocas grasas, por lo cual es un alimento recomendado para dietas.

Otro beneficio consumir percebes es el aporte de vitamina B12 al organismo. Esta vitamina es fundamental para que las neuronas estén en buen estado. También es importante para el desarrollo de los glóbulos de la sangre. La ausencia de esta vitamina produce fatiga y cansancio, además de un tipo particular de anemia denominada megaloblástica; la falta de la vitamina B 12 también produce depresión.

Ingredientes:

1 Kg de percebes

2 cucharadas de sal gruesa

2 hojas de laurel

2 litros de agua

Cómo hervir percebes:

Poner a calentar dos litros de agua en una cacerola grande y agregar las dos cucharadas de sal gruesa. Remover hasta disolver la sal en el agua. Agregar las dos hojas de laurel y tapar hasta que hierva. Mientras el agua se calienta, lavar los percebes debajo de un chorro de agua. Una vez que el agua esté hirviendo, agregar los percebes. Cocinar solo durante 45 a 60 segundos y retirar. A continuación, escurrir y envolver en un paño para que mantengan el calor. Y ese es todo el proceso.

Como lo habrás notado, hervir percebes es un proceso muy sencillo. Eso sí, siempre tomando las previsiones del caso para que no te quemes. Pero es una tarea sencilla. Anímate y no dejes de probar este exquisito bocado de percebes marinos.