Buñuelos de bacalao receta andaluza esponjosa y fácil
Buñuelos de bacalao receta andaluza esponjosa y crujiente, un clásico de la cocina del sur perfecto para Semana Santa.
Esqueixada catalana de bacalao
Bacalao Skrei
Recetas de Semana Santa
Algunas recetas de nuestra cocina son tan ricas en su sencillez, que no hace falta complicarse con grandes ingredientes, muy rebuscados. Entre las tapas andaluzas más apreciadas, unos buñuelos de bacalao recién fritos son una auténtica delicia. Con su textura crujiente por fuera, jugos por dentro, con un intenso sabor a mar. Importante que tenga un buen rebozado y comerlos al poco tiempo de freírlos.
El bacalao puedes comprarlo de muchas formas, fresco, congelado, o en salazón. Si lo compras salado conseguirás para tu plato un intenso sabor a pescado, pero es importante que aprendas cómo desalar bacalao correctamente, algo que te servirá para muchas recetas con este ingrediente.
Ingredientes
Preparación paso a paso
Preparar el bacalao
- Empieza revisando el bacalao. Si está en trozos grandes, desmenúzalo con las manos hasta conseguir migas pequeñas. Aprovecha para comprobar que no tenga espinas.
- Es importante que el bacalao esté bien escurrido antes de añadirlo a la masa. Si tiene demasiada humedad, podría afectar a la textura de los buñuelos.
Preparar la masa
- En un bol grande mezcla la harina con la levadura química. Añade el huevo y empieza a remover con una cuchara o unas varillas.
- Después incorpora el agua poco a poco mientras mezclas. No la añadas toda de golpe; ve ajustando hasta conseguir una masa cremosa y ligeramente espesa. Debe poder caer de la cuchara, pero sin ser demasiado líquida.
Incorporar el bacalao
- Pica muy fino el ajo y el perejil fresco. Añádelos a la masa junto con el bacalao desmigado. Remueve bien para que todos los ingredientes queden repartidos por igual.
- En este punto puedes añadir también una pizca de pimienta negra si te gusta un toque más aromático.
Freír los buñuelos
- Calienta abundante aceite en una sartén o en un cazo a fuego medio-alto. Cuando el aceite esté caliente, toma pequeñas porciones de masa con una cuchara y déjalas caer en el aceite.
- Los buñuelos comenzarán a inflarse mientras se doran. Déjalos freír unos minutos hasta que estén bien dorados por fuera. Después retíralos y colócalos sobre papel de cocina para eliminar el exceso de aceite.
Servir recién hechos
- Los buñuelos de bacalao están mucho más ricos cuando se comen recién fritos. Puedes servirlos solos o acompañarlos con unas gotas de limón.
- Si te gusta preparar pescado de forma sencilla, otra receta que merece la pena probar es el bacalao a la plancha con patatas y calabacín, una opción ligera y muy sabrosa.
Más recetas interesantes con bacalao
El bacalao es un ingrediente muy utilizado en la cocina española porque se adapta a muchísimas preparaciones diferentes.
- Por ejemplo, unas albóndigas de bacalao caseras son una alternativa perfecta para variar el menú y preparar un plato diferente.
- Otra receta muy popular es el bacalao confitado en aceite, donde el pescado se cocina lentamente y queda especialmente jugoso.
- Y si te gustan los platos tradicionales, también puedes probar las migas de bacalao receta tradicional, una preparación muy sabrosa que forma parte del recetario de muchas regiones españolas.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 30 minutos
Porciones: 4 personas
Información nutricional (aprox.): 515 calorías por ración
Tipo de cocina: Cocina andaluza
Tipo de comida: Aperitivo o tapa
Los buñuelos de bacalao son una receta sencilla que demuestra que con pocos ingredientes se pueden preparar platos realmente sabrosos. Crujientes, esponjosos y muy fáciles de hacer, son perfectos para compartir en una comida informal o para sorprender con una tapa tradicional hecha en casa.