Buñuelos de bacalao receta andaluza esponjosa y fácil

Buñuelos de bacalao.
Buñuelos de bacalao receta andaluza esponjosa y crujiente, un clásico de la cocina del sur perfecto para Semana Santa.

Algunas recetas de nuestra cocina son tan ricas en su sencillez, que no hace falta complicarse con grandes ingredientes, muy rebuscados. Entre las tapas andaluzas más apreciadas, unos buñuelos de bacalao recién fritos son una auténtica delicia. Con su textura crujiente por fuera, jugos por dentro, con un intenso sabor a mar. Importante que tenga un buen rebozado y comerlos al poco tiempo de freírlos.

El bacalao puedes comprarlo de muchas formas, fresco, congelado, o en salazón. Si lo compras salado conseguirás para tu plato un intenso sabor a pescado, pero es importante que aprendas cómo desalar bacalao correctamente, algo que te servirá para muchas recetas con este ingrediente.

Ingredientes

  • 250 g de bacalao desalado y desmigado
  • 150 g de harina de trigo
  • 1 huevo
  • 1 diente de ajo
  • 1 cucharadita de levadura química
  • 150 ml de agua aproximadamente
  • Perejil fresco picado
  • Aceite de oliva suave para freír
  • Pimienta negra al gusto
    Preparación paso a paso

    Preparar el bacalao

    • Empieza revisando el bacalao. Si está en trozos grandes, desmenúzalo con las manos hasta conseguir migas pequeñas. Aprovecha para comprobar que no tenga espinas.
    • Es importante que el bacalao esté bien escurrido antes de añadirlo a la masa. Si tiene demasiada humedad, podría afectar a la textura de los buñuelos.

    Preparar la masa

    • En un bol grande mezcla la harina con la levadura química. Añade el huevo y empieza a remover con una cuchara o unas varillas.
    • Después incorpora el agua poco a poco mientras mezclas. No la añadas toda de golpe; ve ajustando hasta conseguir una masa cremosa y ligeramente espesa. Debe poder caer de la cuchara, pero sin ser demasiado líquida.Recetas con bacalao

    Incorporar el bacalao

    • Pica muy fino el ajo y el perejil fresco. Añádelos a la masa junto con el bacalao desmigado. Remueve bien para que todos los ingredientes queden repartidos por igual.
    • En este punto puedes añadir también una pizca de pimienta negra si te gusta un toque más aromático.

    Freír los buñuelos

    • Calienta abundante aceite en una sartén o en un cazo a fuego medio-alto. Cuando el aceite esté caliente, toma pequeñas porciones de masa con una cuchara y déjalas caer en el aceite.
    • Los buñuelos comenzarán a inflarse mientras se doran. Déjalos freír unos minutos hasta que estén bien dorados por fuera. Después retíralos y colócalos sobre papel de cocina para eliminar el exceso de aceite.

    Servir recién hechos

    • Los buñuelos de bacalao están mucho más ricos cuando se comen recién fritos. Puedes servirlos solos o acompañarlos con unas gotas de limón.
    • Si te gusta preparar pescado de forma sencilla, otra receta que merece la pena probar es el bacalao a la plancha con patatas y calabacín, una opción ligera y muy sabrosa.

    Más recetas interesantes con bacalao

    El bacalao es un ingrediente muy utilizado en la cocina española porque se adapta a muchísimas preparaciones diferentes.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 30 minutos
    Porciones: 4 personas
    Información nutricional (aprox.): 515 calorías por ración
    Tipo de cocina: Cocina andaluza
    Tipo de comida: Aperitivo o tapa

    Los buñuelos de bacalao son una receta sencilla que demuestra que con pocos ingredientes se pueden preparar platos realmente sabrosos. Crujientes, esponjosos y muy fáciles de hacer, son perfectos para compartir en una comida informal o para sorprender con una tapa tradicional hecha en casa.

