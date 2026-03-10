Bacalao con sanfaina: receta tradicional catalana llena de sabor

Si quieres probar un plato que te recuerde a la comida de casa catalana, el bacalao con sanfaina es la opción. Es fácil de hacer, lleva muchas verduras y tiene ese sabor del Mediterráneo que te engancha desde el primer bocado. Simplemente combina trozos de bacalao con una mezcla.de verduras cocinadas a fuego lento: pimientos, berenjena, calabacín, cebolla y tomate.

Todo junto crea una salsa rica que hace que este plato sea algo especial. Lo bueno de esta receta es que no es nada difícil. No necesitas ser un chef experto ni ingredientes raros. Solo productos frescos, algo de paciencia para cocinar las verduras y ganas de disfrutar de un plato de toda la vida con mucho sabor. Ojo, si usas bacalao salado, hay un paso importante: ¡desálalo bien! Si no lo haces, el pescado estará muy salado. Por eso es bueno saber cómo desalar el bacalao correctamente.

Ingredientes

4 trozos de bacalao ya desalado

1 berenjena

1 calabacín

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

1 cebolla grande

2 tomates maduros o 200 g de tomate triturado

2 dientes de ajo

4 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Cómo preparar bacalao con sanfaina paso a paso

Trocea las verduras. Lava bien la berenjena, el calabacín y los pimientos. A continuación, córtalos en dados pequeños, más o menos del mismo tamaño, para que se hagan por igual. Cocínalos unos minutos removiendo de vez en cuando. Cuando la cebolla esté transparente, agrega los pimientos. Cocina unos cinco minutos para que se ablanden. Ahora pon la berenjena y el calabacín. Mézclalos bien con lo que ya tienes en la sartén y cocina todo a fuego medio unos minutos. Echa el tomate triturado o los tomates pelados y troceados. Baja el fuego y deja que todo se cocine a fuego lento unos 15 minutos. Poco a poco, las verduras soltarán su jugo y tendrás una sanfaina riquísima. Mientras se terminan de hacer las verduras, prepara el pescado. En otra sartén, añade un poco de aceite de oliva y cocina el bacalao unos 3 o 4 minutos por cada lado. Cuando la sanfaina esté lista, pon el bacalao encima de las verduras. Deja que se cocine todo junto unos minutos para que el pescado coja el sabor de la salsa. Prueba y añade sal si hace falta. Recuerda que el bacalao ya tiene bastante sabor. Este plato está aún mejor con pan crujiente para mojar en la salsa.

Más ideas para cocinar bacalao

Si te gustan las recetas fáciles con pescado, prueba el bacalao a la plancha con patatas y calabacín. Es ligero y lleno de sabor.

El bacalao es un ingrediente muy versátil. Por ejemplo, unas albóndigas de bacalao caseras son perfectas como aperitivo o como plato principal diferente. Otra receta que vale la pena probar es el bacalao confitado en aceite, donde el pescado se cocina muy lentamente y queda super jugoso. Y si te gustan los platos de siempre, prueba las migas de bacalao, un plato español tradicional y lleno de sabor.

Información extra

Tiempo de preparación: 40 minutos

Para: 4 personas

Calorías: unas 470 por ración

Tipo de cocina: Catalana / mediterránea

Comida: Plato principal

El bacalao con sanfaina es un plato que demuestra que la comida de siempre no necesita ser complicada para estar deliciosa. Verduras, buen pescado y cocinarlo con calma. Con eso basta para disfrutar de una receta sabrosa que representa muy bien la cocina mediterránea.