Queso ricotta casero: cómo hacerlo fácil en casa

Preparar queso ricotta en casa o salsa ricotta es una de esas experiencias que sorprenden por su sencillez y por lo bien que sabe el resultado. No hace falta tener conocimientos avanzados de cocina ni utensilios especiales. Con un par de ingredientes básicos y unos minutos de calma tendrás un queso fresco y suave, perfecto para untar, para rellenos o para añadir a platos de pasta. Si alguna vez te has preguntado cómo hacer queso ricotta en casa, verás que es un proceso accesible y que, además, ofrece un sabor que difícilmente se encuentra en los productos envasados.

Esta receta casera de queso ricotta está pensada para quienes buscan un resultado fiable, sin complicaciones. A lo largo de la explicación encontrarás un paso a paso para preparar queso ricotta casero, pensado tanto para personas con experiencia como para quienes desean hacer ricotta fácil en casa por primera vez. Todo se basa en observar la leche, tratarla con suavidad y darle el tiempo justo para que cuaje. El resultado es una receta sencilla de queso ricotta, perfecta para acostumbrarse a la elaboración de quesos frescos. Gracias a este método, la preparación de ricotta casera se convierte en una tarea cotidiana que se puede repetir siempre que falte un queso fresco en el refrigerador.

Ingredientes

2 litros de leche entera, preferiblemente fresca o pasteurizada

1 taza de crema o nata opcional, solo si buscas un ricotta más cremoso

4 cucharadas de vinagre blanco o jugo de limón

1 cucharadita de sal

Gasa o un paño fino para colar

Modo de preparación

Calienta la leche en una olla amplia. Si quieres una textura más suave, añade la crema desde el principio. Remueve de vez en cuando para evitar que se pegue y mantén el fuego medio hasta que la leche esté muy caliente, casi a punto de hervir. Es importante no dejarla llegar a ebullición para que el cuajado sea uniforme. Cuando la leche esté lista, incorpora el vinagre o el jugo de limón poco a poco mientras remueves con suavidad. En cuestión de segundos verás cómo aparecen pequeños grumos blancos. Es la señal de que la leche está reaccionando con el ácido. Si la mezcla tarda en cortarse, añade una cucharada extra del ácido elegido y espera un momento. Apaga el fuego y deja que la mezcla repose de diez a quince minutos. Durante este tiempo, la cuajada se compactará y será más fácil separarla del suero. Coloca un colador sobre un recipiente y cúbrelo con una gasa o un paño limpio. Vierte la mezcla con cuidado. El suero comenzará a escurrir y la cuajada quedará retenida. Puedes dejarla escurrir durante veinte minutos para un ricotta suave o extender el tiempo si prefieres una consistencia más seca. Una vez escurrido, pasa el queso a un cuenco. Añade la sal y mezcla con calma. Puedes consumirlo de inmediato o guardarlo en un frasco hermético en la nevera durante varios días.

Esta receta sencilla de queso ricotta te permitirá repetirla cuando quieras y la preparación de ricotta casera pasará a ser parte de tus recursos habituales en la cocina. Tienes la base para unos ricos cannolis sicilianos.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 45 minutos

Porciones: entre 8 y 10

Información nutricional: unas 850 a 900 calorías totales

Tipo de cocina: italiana

Tipo de comida: queso fresco artesanal